CM.IT | Milan, Bennacer come un top player: il punto sul rinnovo

Il club rossonero deve fare i conti con il rinnovo di tre dei calciatori più importanti in rosa. Le ultime sul centrocampista

La preparazione a Dubai prosegue senza sosta. Stefano Pioli ha perso Divock Origi, per un guaio muscolare, che verrà valutato una volta tornato in Italia, ma nei giorni scorsi ha potuto riabbracciare Ismael Bennacer, che si è unito al gruppo direttamente negli Emirati Arabi Uniti. A fine dicembre, tra il 26 e il 30, torneranno anche Rafael Leao, Olivier Giroud, oltre che Theo Hernandez.

Quattro giocatori fondamentali dello scacchiere rossonero, sui quali il tecnico campione d’Italia punta molto. A parte il terzino, blindato ormai da tempo, la situazione contrattuale degli altri calciatori continua a tenere in ansia i tifosi del Diavolo.

La situazione più lineare appare essere quella legata all’attaccante francese. A fine dicembre si terrà un confronto tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera. Le parti hanno voglia di proseguire insieme, almeno per un’altra stagione e la fumata bianca potrebbe arrivare sui 4 milioni di euro netti.

Per quanto riguarda Rafael Leao, invece, i contatti con il suo entourage proseguono giornalmente. L’attaccante ha fatto visita alla squadra durante le vacanze, facendo sentire, ancor di più, la sua vicinanza. Leao vuole il Milan ma serve risolvere una matassa non poco ingarbugliata, sapendo che il Chelsea non lo ha ancora mollato e che è pronto a fare follie.

Milan, futuro Bennacer: il punto

Rispetto a qualche giorno fa la situazione Bennacer appare più limpida. Il cambio di agente è ormai noto e ben presto le parti potranno confrontarsi per arrivare ad un’intesa definitiva.

Ad oggi, l’algerino, che come Leao ha un contratto in scadenza nel 2024, ha dato priorità al Milan: il club rossonero – come appreso da Calciomercato.it – ha voglia di fare i giusti sforzi per premiare il calciatore. Il Diavolo è così intenzionato a riconoscergli uno stipendio importante, da top player. Uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione, senza il Decreto Crescita, non rappresenterebbe certo un impegno da poco. Sullo sfondo, anche in questa circostanza, ci sono i club inglesi, Arsenal, Liverpool e Chelsea che stanno monitorando la situazione con attenzione.