CM.IT | Sorpresa Leao: blitz e incontro a Dubai

L’attaccante portoghese negli Emirati Arabi Uniti, dove è presente Maldini, prima di proseguire le vacanze. Ecco cosa è successo

Il Milan di Stefano Pioli è volato a Dubai per preparare il 2023. Dopo una lunga pausa, Tonali e compagni sono tornati a sudare, prima a Milanello, poi negli Emirati Arabi Uniti.

I Campioni d’Italia, che ieri sono stati sconfitti in amichevole dall’Arsenal, non possono ancora contare sui diversi calciatori che hanno preso parte ai Mondiali, oltre ai tanti infortunati. Stamani il gruppo ha riabbracciato Charles De Ketelaere, che si candida a giocare uno spezzone di partita contro il Liverpool. Man mano torneranno tutti gli altri nazionali: gli ultimi, chiaramente, saranno Theo Hernandez e Olivier Giroud, che saranno impegnati fino alla fine in Qatar.

E’ finito anzitempo, invece, il Mondiale di Rafael Leão. Il suo Portogallo è stato eliminato ai quarti di finale dal sorprendente Marocco. Per il miglior giocatore dell’ultima stagione di Serie A tutti si aspettava un mondiale diverso: per il commissario tecnico dei lusitani, Santos, Leao non è mai stato, però, una prima scelta. L’attaccante esterno ha così giocato solamente spezzoni di gara. Una decisione che ha fatto tanto discutere.

Il tanto atteso salto di qualità non c’è stato ma Leao è riuscito comunque a mettersi in mostra con i gol contro il Ghana e la Svizzera. Ora per il giocatore alcuni giorni di meritate vacanze prima di riprendere con il Milan.

Calciomercato Milan, Leao a Dubai: il punto sul rinnovo

La questione rinnovo sarà, chiaramente, oggetto di discussioni per i prossimi giorni. La matassa è davvero ingarbugliata: sullo sfondo resta il forte interesse del Chelsea ma Maldini e Massara continuano a manifestare fiducia, consapevoli che la volontà di Leao è di continuare a crescere al Milan. La voglia di rossonero, d’altronde, è davvero tanta: ci sono i messaggi social indirizzati al Diavolo, a testimoniarlo, come quello di qualche ora fa, in cui definisce il Milan una famiglia, ma non solo. Ieri Leao, come appreso da Calciomercato.it, è stato a Dubai: ha incontrato la squadra per un saluto, prima di riprendere le vacanze. Difficile pensare che non ci sia stato un nuovo confronto con Maldini e Massara. Ora l’appuntamento è a Milano per provare a premere il piede sull’acceleratore.