CM.IT | Milan-Bennacer, tra cambio di agente e rinnovo: il punto

Le ultime sul futuro del centrocampista algerino, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con i rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli non ha ancora ripreso ad allenarsi in vista del ritorno in campo del prossimo 4 gennaio ma Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a lavorare nella sede di via Aldo Rossi.

All’apertura del calciomercato manca ancora qualche giorno ma la dirigenza rossonera vuole farsi trovare pronta qualora dovesse presentarsi l’occasione giusta per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Hakim Ziyech, di cui si parla tanto, può varcare i cancelli di Milanello solo alle giuste condizioni. Serve l’apertura ad un prestito e che il marocchino rinunci a qualcosa del suo importante stipendio.

Ma questi sono soprattutto i giorni di Rafael Leao e Ismael Bennacer. I rinnovi dei due giocatori tengono in ansia i tifosi rossoneri: in mattinata sono arrivate le importanti dichiarazioni del portoghese, che fanno ben sperare. La situazione rimane ingarbugliata, ma l’ottimismo manifestato da Maldini, qualche settimana fa, trova forza in queste parole. Servirà chiaramente un accordo per spazzare via tutte le voci e gli interessi dei top team.

Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: le ultime

Anche per quanto riguarda il centrocampista, nelle ultime ore, sono arrivate news importanti. In Algeria hanno dato notizia di un cambio di agente, con l’ex Empoli che ha lasciato Sissoko per affidarsi alla scuderia che fu di Mino Raiola. Una svolta importante che potrebbe aprire a nuovi scenari. Per Bennacer, d’altronde, non mancano i club interessati a prenderlo. Soprattutto la Premier League gli ha messo gli occhi addosso: Chelsea, Arsenal ma anche Manchester City e Liverpool hanno mostrato interesse per l’algerino.

E’ evidente che il Milan sia a conoscenza di quello che sta succedendo, ma al momento il club rossonero, come appreso da Calciomercato.it, è in attesa di comunicazioni ufficiali per proseguire a trattare e per riuscire a trovare una soluzione. Tutto chiaramente dipenderà da Bennacer, con il quale c’è stato e ci sarà un confronto costante. Tutto è nelle mani del centrocampista, che sa che al Milan può proseguire il suo processo di crescita andando a guadagnare circa il triplo, sui 4 milioni di euro netti a stagione.