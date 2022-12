Nuovo guaio per Pioli: infortunio per l’attaccante

Il Milan deve fare i conti con un nuovo stop: non è nemmeno in panchina per Milan-Liverpool

Ultima amichevole negli Emirati Arabi Uniti per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri dopo aver perso contro l’Arsenal, sono scesi in campo per la seconda partita della Dubai Super Cup, contro il Liverpool.

Il Diavolo, in formazione ampiamente rimaneggiata, per via delle assenze dei soliti infortunati e dei nazionali che hanno giocato il Mondiale, ha perso altri calciatori.

Le scelte ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Krunić, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebić; Lazetić. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Bakoune, Bozzolan, Simić; Bakayoko, Bennacer, Vranckx; El Hilali. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Bajcetic, Thiago, Elliott; Salah, Firmino, Oxlade-Chamberlain. A disp.: Adrián, Davies; Chambers, Quansah, Phillips, Tsimikas; Cain, Clark, Corness, Frauendorf, Keita; Carvalho, Doak, Núñez. All.: Klopp.

Milan-Liverpool, Pioli senza il centravanti

Alla lettura delle formazioni ufficiali spicca l’assenza di Divock Origi. L’attaccante belga, ex dell’incontro, titolare contro i Gunners, non risulta nemmeno in panchina. Il giocatore, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, ha accusato un risentimento muscolare al flessore.

Niente amichevole anche per Brahim Diaz, Fikayo Tomori e Junior Messias, che come da programma hanno svolto un lavoro differenziato, al pari di Charles De Ketelaere e Simon Kjaer rientrati da poco. Nessuna preoccupazione rilevante dunque per il Diavolo.

Ieri, Paolo Maldini – in un’intervista al canale tematico del club – si era detto speranzoso di vedere recuperare tutti i calciatori che attualmente sono in infermeria. Di fatto Pioli, a Dubai, ha riabbracciato il solo Saelemaekers, che ha trovato anche la via del gol nel corso del primo.

Il prossimo a rientrare in gruppo sarà certamente Davide Calabria. Il capitano si è già allenato in parte con il resto della squadra e si candidata ad ottenere una convocazione per Salerno, il 4 gennaio, quando si giocherà la prima partita ufficiale del 2023. L’obiettivo del Milan, infine, è quello di riavere anche Mike Maignan, per il quale però non si vogliono correre rischi