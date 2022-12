ESCLUSIVO | Giroud-Milan tra cifre e durata: la verità sul rinnovo

Il Milan è pronto a ripartire sul campo, dopo la pausa dedicata al Mondiale in Qatar. Al contempo si lavora anche sul mercato col rinnovo di Olivier Giroud come tema caldo

I doveri del campo attendono ormai il Milan che intanto lavora in ottica calciomercato sul fronte rinnovi. Olivier Giroud, perno fondamentale dell’attacco di Pioli, ha l’accordo in scadenza a giugno: le ultime sul francese.

Come raccolto da Calciomercato.it tre giorni fa c’è stato incontro tra gli uomini che rappresentano il bomber transalpino e Maldini e Massara a margine del quale è stato messo sul tavolo un tentativo di rinnovo a 3,2 milioni di euro a stagione, e non meno, più bonus. Un’offerta complessivamente formalizzata per i prossimi due anni. La stessa cifra che guadagna oggi e che di per sè prevede già un decurtamento di 500mila euro rispetto a quanto percepito al Chelsea.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Giroud: prossimamente un altro incontro

L’entourage di Giroud, che si aspettava una chiamata societaria già prima, ha fatto presente che dopo il campionato giocato da grande protagonista ed anche l’ottimo Mondiale, questa cifra è valutata leggermente bassa.

Non c’è distanza abissale tra le parti. Il calciatore si aspetta dal Milan un riconoscimento per quanto fatto. Il primo pensiero in questo momento è quello di restare a San Siro anche perchè innamorato della città.

Entro i primi 10 giorni di gennaio ci sarà un nuovo incontro tra le parti per capire se potrà essere ricucita la distanza. Il Milan ha comunque espresso più volte la sensazione che non ci debbano essere problemi perchè considerato un asse portante per il presente e per il futuro