CM.IT | Milan, rinnovo Bennacer: incontro in sede

E’ in corso un incontro tra il nuovo entourage del centrocampista algerino e la dirigenza rossonera, tornata da Dubai

La trattativa per il rinnovo entra nel vivo. Proprio in questi istanti, il nuovo agente di Ismael Bennacer è arrivato a Casa Milan per un primo contatto diretto, in presenza, con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Già nei giorni scorsi la dirigenza rossonera aveva avuto dei confronti con l’entourage dell’algerino ribadendo la volontà di rinnovare il contratto. Un trattamento da top player per Bennacer, che ad oggi ha dato priorità al Milan. L’incontro in corso in questi istanti, testimonia tale volontà ma sullo sfondo restano gli interessi da parte dei club inglesi, Arsenal, Chelsea e Liverpool su tutte.

Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: i dettagli della trattativa

L’incontro in corso a Casa Milan servirà per avvicinare le parti. Il Milan è intenzionato a mettere sul piatto un contratto importante. L’idea resta quella di equiparare l’algerino ai migliori giocatori della rosa di Stefano Pioli.

Sul tavolo sono pronti a finire così circa 4 milioni di euro netti, con i bonus. Una ricca proposta, considerando che con l’ex Empoli non si può usufruire del Decreto Crescita, che al netto lo porterebbe a guadagnare come Theo Hernandez. Bennacer – come detto – ha dato priorità al Milan ma verrà fatto presente il corteggiamento da parte di altre squadre importanti, che sono pronte ad offrire tanti soldi. Oggi Bennacer guadagna 1,5 milioni di euro e nell’accordo stipulato nel 2019 è stata inserita anche una clausola rescissoria, da 50 milioni di euro, che può essere esercitata solo nella prima parte del calciomercato. Proprio la clausola sarà oggetto di discussione, con il Milan che vorrebbe alzarla o eliminarla del tutto.