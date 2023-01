CM.IT | Milan, nuovi esami per Maignan: c’è la data del rientro

Arrivano novità importanti legate al ritorno in campo dell’estremo difensore francese. Ecco le ultime notizie legate al portiere, Ibra e Krunic

Sono giorni complicati per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono reduci dal ko pesante in Supercoppa Italiana, contro l’Inter, che ha fatto perdere tutte le certezze.

La squadra capace di vincere lo Scudetto, contro ogni pronostico, sembra non esserci più ma il Milan è obbligato a rialzare la testa per non gettar via l’intera stagione. Pioli, inevitabilmente, sarà chiamato a cambiare qualcosa per dare una scossa ai suoi uomini. Il tecnico campione d’Italia si augura di poter ricevere presto una mano da quei calciatori ancora in infermeria.

Recuperare Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic sarebbe fondamentale, per riavere quella qualità e soprattutto quella leadership che sono mancati davvero tanto. Proprio in merito alle condizioni del francese – come raccolto da Calciomercato.it – sono arrivate novità importanti: l’estremo difensore si è sottoposto a nuovi esami che hanno confermato la buona evoluzione del processo di guarigione. C’è più ottimismo, continuerà con le cure e il lavoro programmato.

Come scritto a dicembre su Calciomercato.it, Mike Maignan non rientrerà prima del prossimo mese. Notizia confermata, con l’estremo difensore francese che ha, infatti, messo nel mirino la Champions League, in programma il prossimo 14 febbraio. Stesso obiettivo per Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’operazione di fine maggio, si prepara a tornare in campo per provare a rialzare, ancora una volta, il Milan. Il conto alla rovescia per i due giocatori è dunque partito.

Milan, Krunic punta la Lazio: Pioli esulta

Chi rientrerà molto prima sarà, invece, Rade Krunic. Il bosniaco, uno dei pupilli di Stefano Pioli, vuole esserci per la partita contro la Lazio, che andrà in scena martedì sera all’Olimpico alle ore 20.45.

Il bosniaco potrebbe rappresentare fin da subito la novità del tecnico rossonero, chiamato a rafforzare il centrocampo. L’ex Empoli, come fatto più volte, potrebbe così tornare a giocare sulla trequarti per dare equilibri al Milan, che nelle ultime partite ha davvero preso tanti gol. Da sabato, quando la squadra tornerà ad allenarsi, dopo due giorni liberi, ne sapremo certamente di più.