Inter, offerta rifiutata per Djalo del Lille | CM.IT

Tiago Djalo del Lille è un altro difensore accostato all’Inter per sostituire Milan Skriniar, diretto al Psg a giugno

Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata a Milan Skriniar. Come abbiamo scritto, il calciatore slovacco non sarà un nuovo centrale del PSG a gennaio: il club ha chiuso le porte all’offerta che avrebbe anticipato l’approdo sotto la Tour Eiffel del difensore. Dopo le dichiarazioni, poi ritrattate e cancellate delle scorse ore, si è detto tutto ed il contrario di tutto. I dirigenti nerazzurri, con una decisione anche difficile, hanno deciso di serrare le porte al mercato. Anche nell’ultimo giorno di mercato non dovrebbero esserci scossoni particolari.

Calciomercato.it aveva anticipato nei giorni scorsi una possibile evoluzione dell’interesse per Tiago Djalo del Lille. Il difensore portoghese classe 2000 è entrato da diversi mesi nel mirino della dirigenza. Secondo quanto raccolto in esclusiva per la nostra redazione, nella giornata di ieri è arrivata un’offerta di 20 milioni per il lusitano. Nonostante la scadenza del contratto non sia particolarmente lontana (30 giugno 2024), il club francese ha rifiutato l’offerta dell’Inter. La richiesta è stata di 30 milioni, cancellando i margini di una possibile trattativa. Djalo ha dato, da tempo, priorità al progetto Inter. Vuole tornare a Milano, dopo l’esperienza da fatta da giovanissimo nel Milan e sente di potersi spendere una chance da titolare nel club nerazzurro quando, effettivamente, Skriniar lascerà il club. L’Inter è al top delle scelte per Djalo: se non ci sarà il transfer in queste ultime ore di mercato, potrebbe esser solo rimandato alla sessione estiva

