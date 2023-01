L’Inter e Skriniar insieme fino a giugno e il tentativo a vuoto per Demiral | CM.IT

L’intreccio tra i due difensori, Skriniar e Demiral, non si concretizzerà, a meno di colpi di scena, in questo ultimo giorno di mercato

Milan Skriniar è stato, nelle ultime ore, nuovamente al centro del mercato, viste le continue voci provenienti dalla Francia e quelle conseguenti, certificate dalla nostra redazione, sull’interesse per Merih Demiral dell’Atalanta.

In scadenza di contratto alla fine della stagione in corso con l’Inter, lo slovacco ha deciso di non prolungare l’esperienza in nerazzurro, iniziata nell’estate del 2017 quando fu prelevato dalla Sampdoria. Già la scorsa estate, c’è stata una trattativa non andata a buon fine tra la società del gruppo Suning e del presidente Zhang e il Paris Saint-Germain, con in testa il massimo dirigente Nasser Al-Khelaifi. L’Inter sperava, poi, di convincere Skriniar a prolungare l’accordo con un’offerta importante, da 6 milioni di euro più bonus a stagione, ma le sirene parigine hanno continuato a risuonare fortissime e, da giugno, la Francia sarà la sua nuova casa.

Sì, perché, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra l’Inter e il Paris Saint-Germain, che offriva cifre ritenute non sufficienti, non si sarà, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultima, la fumata bianca per chiudere in questa sessione di mercato l’operazione. Quello che filtra dal club nerazzurro è che il calciomercato invernale si chiuderà così, senza alcun affare portato a termine, e Skriniar partirà a giugno a parametro zero per la capitale parigina, dove andrà a guadagnare 9.5 milioni di euro circa all’anno.

Ultimo tentativo a vuoto per Demiral

Nel frattempo, dopo la notizia data nella mattinata di ieri dalla nostra redazione sul forte interesse per Demiral come eventuale sostituto, nella serata di ieri, in attesa di un eventuale rilancio da parte del Psg per Skriniar mai arrivato, l’Inter ha fatto un ultimo tentativo con l’Atalanta per il difensore turco. L’offerta prevedeva un prestito con diritto di riscatto, mentre gli orobici sono rimasti fermi sulla richiesta dell’obbligo, un affare totale da almeno 25 milioni di euro. Dunque, tutto rimandato a giugno anche su questo fronte, ma ci sono anche altre alternative che l’Inter sta già valutando per sostituire Milan Skriniar.