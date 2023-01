Inter-Demiral, salgono le quotazioni: c’è una novità | CM.IT

Salgono le quotazioni di Merih Demiral per l’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto in queste ultime caldissime ore di calciomercato: ecco le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it

Il precipitare della situazione legata al futuro di Milan Skriniar ha creato dei nuovi scenari per l’Inter di Marotta e Ausilio che, in queste ultime ore di calciomercato, potrebbe diventare la protagonista della finestra dei trasferimenti con l’operazione che può portare un nuovo braccetto di destra titolare per Simone Inzaghi.

I rapporti fra Skriniar e l’Inter sono ormai logori, le parole poi smentite nella giornata di ieri e quelle di Sistici durante Inter-Empoli hanno creato un solco fra il mondo nerazzurro e lo slovacco che sta spingendo in tutti i modi per approdare subito al PSG di Galtier. L’Inter però non vuole abbassare troppo le sue pretese nei confronti del club francese e deve trovare un sostituto che sia all’altezza e che, magari, conosca già molto bene il campionato italiano. In quest’ottica, nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato del profilo di Merih Demiral, difensore centrale dell’Atalanta pagato dalla Dea 20 milioni di euro.

Inter-Demiral: le ultime notizie di CM.IT

Merih Demiral è un profilo da tempo nei radar dell’Inter. Il turco, ex Juventus, con Gasperini gioca braccetto di destra e potrebbe davvero essere l’erede perfetto di Milan Skriniar anche per caratteristiche e vigore in campo. Resta da decifrare la questione economica. L’Atalanta chiede 30 milioni di euro per Demiral, ma l’Inter non ha spazio di movimento in questo mese di gennaio e dovrebbe riuscire a trovare una quadra con la società orobica magari attraverso la formula di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La novità però è che Merih Demiral sembra sempre più intenzionato a lasciare subito l’Atalanta in questi ultimi due giorni di calciomercato. Il turco, che gradirebbe la destinazione Inter, ha estimatori anche in Premier League, in particolare due società. Può essere quindi Demiral il nome dell’ultim’ora in entrata per l’Inter che sta comunque vagliando diverse soluzioni e ha i tempi molto stretti vista l’imminente chiusura delle trattative.