L’Inter pesca in Serie A il sostituto di Skriniar: cosa sta succedendo | CM.IT

Sono ore frenetiche sul calciomercato dell’Inter per chiarire il futuro di Milan Skriniar a gennaio e per un nuovo ingresso last minute. Ecco le ultime novità

L’Inter guarda avanti, al futuro e quindi alle ultime ore di calciomercato che sono presente e attualità che vi stiamo raccontando minuto per minuto.

I nerazzurri stanno cercando di risolvere una grana importante, quella relativa l’addio di Milan Skriniar. Ormai è chiaro, una separazione che deve consumarsi ora o a giugno e con il PSG che continua a spingere alla ricerca dell’accordo con la Beneamata per avere fin da subito a disposizione lo slovacco. L’accordo con il calciatore, invece, c’è da tempo. L’Inter, però, ha un’altra necessità, non meno importante, quella di trovare un sostituto adeguato a colui che ha rappresentato un simbolo della squadra e da qualche mese anche con la fascia di capitano al braccio. In tal senso, è spuntato un nuovo nome sulla lista di Giuseppe Marotta e della dirigenza: ecco di chi si tratta.

Spunta Erlic per il dopo Skriniar: il preferito resta Demiral

Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, c’è da monitorare attentamente un’altra pista per la difesa dell’Inter, quella che porta a Martin Erlic.

Il centrale ha un contratto fino al 2026 con il Sassuolo, ma la sua valutazione è bassa e si attesta sui 7-8 milioni di euro. I neroverdi inoltre potrebbero aprire al prestito con riscatto. Il difensore è riuscito a imporsi in Serie A: quest’anno ha già totalizzato 13 presenze dal primo minuto con Dionisi. La dirigenza della Beneamata ha rapporti ottimi con il Sassuolo e con Giovanni Carnevali. L’agente del calciatore, inoltre, è Giuseppe Riso che ha già trattato diverse volte con i nerazzurri. Al momento però si tratta solo valutazioni in corso per Erlic come per altri profili. Il nome preferito, anche se complicato, rimane Merih Demiral.