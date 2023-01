CM.IT | Juventus, Paredes ci ricasca: 28 milioni per il sostituto

Nuova prestazione deludente di Leandro Paredes nel match della Juventus contro il Monza. Riscatto sempre più lontano per il campione del mondo argentino

La Juventus in attesa di Paul Pogba ha ritrovato dal primo minuto Leandro Paredes nel match degli ottavi di Coppa Italia contro il Monza.

Vittoria di misura per la compagine di Massimiliano Allegri (ieri in tribuna vista la squalifica, in panchina c’era il vide Landucci), trascinata dalle giocate e dal capolavoro firmato da Federico Chiesa. Il numero sette ha ritrovato il gol che mancava da oltre un anno e si è messo definitivamente alle spalle il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Un asso in più nella manica di Allegri, che adesso aspetta con ansia il rientro a tempo pieno anche degli altri due big Pogba e Vlahovic. Il ritorno del francese darebbe maggiore imprevedibilità al centrocampo della ‘Vecchia Signora’, giovedì sera in affanno all’Allianz Stadium di fronte al Monza di Palladino. A deludere soprattutto Leandro Paredes, poco brillante e pasticcione nel cuore dello scacchiere juventino. Idee annebbiate e poco ordine per l’argentino campione del mondo, nervoso anche nel recupero e le scintille con il difensore dei brianzoli Izzo. Allegri si aspettava ben altra prestazione dall’ex Paris Saint-Germain, che non riesce ancora a ritagliarsi uno spartito da protagonista nell’undici bianconero.

Calciomercato Juventus, Paredes delude Allegri: gli obiettivi a centrocampo

Con questo tipo di prestazioni e senza una svolta nella seconda parte di stagione, difficilmente la Juventus farà valere il diritto di riscatto per acquisire a titolo definitivo dal PSG il cartellino del centrocampista albiceleste.

Paredes finora non è riuscito a dare in mediana quel cambio di marcia che la dirigenza e Allegri si attendevano al momento del suo sbarco alla Continassa, con l’ex Roma ed Empoli fortemente richiesto sul mercato dallo stesso tecnico toscano. Il classe rischia così di terminare dopo una sola stagione la sua avventura sotto la Mole e di tornare in Francia, con la Juve che risparmierebbe i 28 milioni di euro complessivi del mancato riscatto del giocatore, cifra pattuita in estate al momento dell’accordo con il Paris Saint-Germain. Tesoretto che gli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’ andrebbero a reinvestire sul mercato alla ricerca di una pedina per completare il puzzle di centrocampo a disposizione di Allegri. De Paul ad esempio è un profilo che continua a stuzzicare la Juventus, anche se le richieste dell’Atletico Madrid non collimano al momento con il budget a disposizione dalla società piemontese. Milinkovic resta il sogno proibito di Allegri, mentre i futuri parametri zero Jorginho e Kante hanno un ingaggio troppo elevato per la nuova politica di contenimento dei costi imposta dal nuovo corso targato Ferrero-Scanavino.

Un occhio di riguardo ce l’avrà comunque la linea verde, specialmente italiana. Frattesi in casa Sassuolo è sempre uno degli osservati speciali da Cherubini e Allegri, che valutano inoltre il ritorno alla base di Rovella e Ranocchia, ieri sera in campo all’Allianz Stadium. Per l’ex Genoa il rientro potrebbe già scattare la prossima estate, sul nativo di Perugia invece – esaltato in conferenza stampa dall’allenatore die brianzoli Palladino – ci sono delle valutazioni in corso e l’opportunità di una nuova stagione in prestito per completare il percorso di maturazione.