CM.IT | Juventus e l’idea de Paul: l’Atletico detta le condizioni

Rodrigo de Paul, fresco campione del Mondo con l’Argentina, è al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Una di queste porta alla Juve

Il 18 gennaio prenderà il via la nuova era in casa Juventus con la nomina ufficiale, durante l’assemblea degli azionisti, del nuovo consiglio d’amministrazione che andrà a sostituire quello guidato dal dimissionario presidente Andrea Agnelli.

Fino a quella data, ormai manca solo una settimana, non si muoverà nulla per quanto riguarda il calciomercato. Tutte le opzioni valutate per il ruolo di esterno destro, in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, sono in stand by. A partire da Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma dopo la querelle con José Mourinho e le parole del legale dell’olandese, l’avvocato Salvatore Civale, ai microfoni di Tv Play_Calciomercato.it in onda su Twitch. Così come rimane bloccata la pista che porta a Ivan Fresneda, 18enne del Valladolid in uscita di Ronaldo il ‘Fenomeno’, con la Premier League che spinge per accaparrarselo.

Ma anche per quanto riguarda la linea mediana del campo, circolano indiscrezioni decisamente interessanti, in entrata e in uscita. In quest’ultimo caso, attenzione alla situazione riguardante Weston McKennie: l’americano interessa ad alcuni club della Premier League, Bournemouth e Aston Villa su tutti, ma le sue richieste economiche stanno frenando qualsiasi discorso. Se, però, dovesse essere ceduto, ecco che si aprirebbe la possibilità di cogliere un’opportunità importante che porta il nome di Rodrigo de Paul.

Juve, l’Atletico Madrid alza il tiro per de Paul

Fresco campione del Mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni, l’ex Udinese sta trovando non poche difficoltà nella sua seconda annata con la maglia dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Arrivato nella capitale spagnola nell’estate del 2021 dai friulani per 35 milioni di euro, il 28enne centrocampista di Sarandì potrebbe effettivamente lasciare il suo attuale club per trovare spazio altrove.

Si è parlato in quest’ottica della Juventus, ma l’affare è davvero di difficile realizzazione. Stando, infatti, alle nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Atletico Madrid ha deciso di alzare il tiro e per l’addio di de Paul parte da una richiesta di 50 milioni di euro, sull’onda delle valutazioni stellari dei compagni di Nazionale Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister. In più, la condizione necessaria è quella di un trasferimento a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione in corso. Ad oggi, appare complicato andare fino in fondo all’operazione a queste condizioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma questa è la situazione ad oggi. In attesa del 18 gennaio.