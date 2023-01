CM.IT | Inter e Juve, non solo De Paul: 100 milioni e intreccio mondiale

Reduci dal primo impegno ufficiale dopo la sosta mondiale, Inter e Juventus sono pronte ad incrociare le proprie strade sul calciomercato

Rientrato a Madrid con la medaglia da campione del Mondo, Rodrigo de Paul non è stato accolto nel migliore dei modi dalla tifoseria dell’Atletico Madrid. Letteralmente rinato con la maglia dell’Argentina, l’ex Udinese è stato messo sul mercato dai ‘Colchoneros’, che hanno già stabilito condizioni precise per il suo trasferimento.

Ancora in ritardo di condizione, il centrocampista non ha preso parte alla vittoria in Coppa del Re contro l’Oviedo, dando ulteriore alimento alle tante voci di mercato. Di recente, diversi organi d’informazione spagnoli hanno parlato di un interessamento da parte di Inter, Juventus, Milan e Roma. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, le big italiane sono state sondate da alcuni intermediari, che hanno ricevuto la stessa risposta praticamente da tutti. Il calciatore piace, e anche tanto, ma l’unica via possibile per andare a dama a gennaio sarebbe quella del prestito.

Calciomercato Inter e Juve, De Paul-Mac Allister: destini incrociati

L’Atletico è pronto a lasciar partire il calciatore, ma solamente a titolo definitivo. L’unica apertura al prestito potrebbe arrivare con l’inserimento di un obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, da Madrid sono arrivati segnali di un possibile sconto rispetto ai 35-40 milioni di euro chiesti nelle scorse settimane.

Certo, anche 30 milioni sono ancora troppi per le società italiane ed è per questo che bisogna monitorare con estrema attenzione le sirene provenienti dall’Inghilterra. Da tempi non sospetti nel mirino del Leeds, de Paul è un nome che stuzzica molto anche Roberto De Zerbi. Nel caso in cui il Brighton dovesse cedere uno tra Mac Allister (valutato 45-50 milioni e corteggiato anche dalla Juventus), o Caicedo, il nome dell’ex Valencia è uno di quelli presenti sul taccuino del club britannico.

Rimanendo in orbita ‘albiceleste’, un’altra situazione da tenere d’occhio è quella relativa al rinnovo di Guido Rodriguez. In scadenza a giugno 2024, il mediano del Betis è atteso nelle prossime settimane dalla dirigenza per parlare di rinnovo. Il club andaluso spera di arrivare ad un accordo entro febbraio-marzo, per poter chiedere 20-25 milioni in estate in caso di cessione dell’ex River, finito anche in orbita Inter, Milan e Roma.