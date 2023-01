Chiesa cambia la Juve: “Bel segnale”. Palladino esalta Ranocchia, messaggio ad Allegri

La Juventus supera di misura il Monza grazie al gioiello di Federico Chiesa. Landucci applaude il numero sette, parole al miele di Palladino per Ranocchia

Federico Chiesa trascina la Juventus ai quarti di Coppa Italia: il gioiello del numero sette bianconero vale la qualificazione ai bianconeri contro il Monza.

L’asso della ‘Vecchia Signora’ pennella alla Del Piero e torna a gioire 378 giorni dopo l’ultima rete. In conferenza stampa Marco Landucci, in panchina per la squalifica di Allegri, applaude la prestazione di Chiesa: “Per noi è un giocatore molto importante. E’ stato a lungo fermo, ha lavorato duramente e adesso è ripartito. E’ un bel segnale per tutto il gruppo, siamo contenti per Federico che anche nelle ultime partite aveva fatto comunque bene“.

Landucci si sofferma successivamente sui big bianconeri ancora ai box, escludendo un recupero in vista dello scontro Champions contro l’Atalanta di domenica sera sempre all’Allianz Stadium: “Pogba, Cuadrado e Vlahovic hanno disputato ieri un’amichevole e la settimana prossima faremo un altro test per loro. Sono ancora in ritardo di condizione, è presto per domenica. L’unico che potrebbe essere disponibile è Cuadrado che ha una struttura fisica diversa”.

Juventus-Monza, Palladino coccola Ranocchia: “E’ da grande squadra”

Sponda Monza, l’ex Raffaele Palladino promuove a pieni voti la prova della sua squadra malgrado l’ampio turnover: “Non esistono titolari, faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché mi hanno dato delle risposte positive e mi hanno convinto”, ha esordito in conferenza l’allenatore ospite.

“La forza di questa squadra è il gruppo. La partita l’ha decisa la giocata di un grande campione come Chiesa, mentre a noi forse è mancato un po’ di personalità e di coraggio negli ultimi metri. Il mercato? Siamo in tanti e dobbiamo sfoltire la rosa. Sto male quando non convoco un giocatore e lo lascio a casa. In entrata invece abbiamo fatto delle valutazioni e siamo a posto così. Poi se arriva la ‘bomba’ l’ultimo giorno di mercato la prendiamo volentieri (ride, ndr)”. Palladino infine – alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – si tiene stretto Filippo Ranocchia, in prestito al Monza proprio dalla Juventus: “E’ un giocatore straordinario, conto molto su di lui. Ha le qualità per fare diversi ruoli. E’ un ragazzo di prospettiva, ha un grande futuro davanti. Se continua così può arrivare in una grande squadra“.