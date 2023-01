CM.IT | Juve-Monza, Allegri risponde al City. Il ‘Fante’ stuzzica Toro e Milan

Questa sera la sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Juventus e Monza. Diversi i gioielli in vetrina all’Allianz Stadium

Il Monza proverà a bissare l’impresa dello scorso settembre contro la Juventus, quando all’U-Power Stadium la zampata di Gytkiaer consegnò un successo storico alla formazione brianzola all’esordio in panchina di Palladino.

Come quel giorno anche stasera a guidare la ‘Vecchia Signora’ da bordocampo ci sarà il vice Landucci vista la squalifica di Massimiliano Allegri, mentre il tecnico monzese ed ex della contesa cercherà un nuovo exploit stavolta all’Allianz Stadium contro la corazzata bianconera. Palladino ritrova Rovella almeno per la panchina, con il centrocampista di proprietà della Juve ai box per infortunio nelle ultime settimane. L’ex Genoa finora è stato promosso a pieni voti con la maglia biancorossa ed è sempre più probabile un suo ritorno in pianta stabile a Torino la prossima estate. Il nuovo corso del club della Continassa punterà sulla linea verde e la sostenibilità, con Allegri che sta seguendo con attenzione la crescita del classe 2001 (più volte spiato dagli osservatori di Manchester City e Arsenal) pronto a fine stagione a tornare alla base per giocarsi le sue carte insieme agli altri baby della cantera Miretti e Fagioli, anche loro nei radar del Monza lo scorso luglio ma poi confermati alla corte di Allegri.

Anche Filippo Ranocchia è in prestito secco in Brianza: il nativo di Perugia piace ad Allegri, ma per lui è probabile un nuovo prestito a luglio per continuare nel suo percorso di crescita. Il 21enne centrocampista – come raccolto da Calciomercato.it – non si muoverà comunque dal Monza in questa finestra invernale del mercato. Palladino e Galliani puntano sul giovane giocatore, nel mirino di diverse società della massima serie per la seconda parte di campionato. L’Ad biancorosso inoltre – sempre in casa Juve – ha sondato nelle scorse settimane la pista Soulé, con il talento argentino che per il momento rimane alla Continassa a disposizione di Allegri.

Calciomercato Monza, Ciurria protagonista: Torino e Milan alla finestra

Chi si sta mettendo in grande evidenza nella stagione in corso con la casacca dei brianzoli è soprattutto Patrick Ciurria, già protagonista nella cavalcata promozione del Monza.

Pedina tuttofare dello scacchiere di Palladino, dopo l’ottima prestazione (con eurogol e assist a referto) contro l’Inter si è ripetuto la settimana successiva nel derby lombardo in casa della Cremonese, realizzando il secondo centro consecutivo in Serie A. Esterno a tutta fascia, mezzala o trequartista non fa differenza: il ‘Fante’ ex Sassuolo sa disimpegnarsi egregiamente in diverse zone del campo e ha attirato inevitabilmente l’interesse sul proprio conto. In particolare il Torino ha sondato il terreno per il mancino classe ’95, profilo che ben si sposerebbe per le alchimie tattiche di Juric se i granata dovessero perdere a destra Singo, seguito a sua volta da Juventus e Inter. Inoltre anche una big come il Milan ha chiesto informazioni a Galliani su Ciurria, che nella linea dei trequartisti potrebbe essere una preziosa alternativa in caso di doppio addio in estate di Messias e Saelemaekers. Tanti gioielli in vetrina questa sera allo ‘Stadium’ per Juventus-Monza.