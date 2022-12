CM.IT | Singo alla Juventus: ecco come stanno le cose

Novità importanti in ottica calciomercato Juventus. Per la fascia destra i bianconeri seguono Singo del Torino: le ultime

Il prossimo 2 gennaio si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà il 31 dello stesso mese. Per quanto riguarda la Juventus, almeno in entrata, è probabile che si aspetterà la data del 18 gennaio, quando ci sarà il prossimo Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, per riuscire a mettere a posto i conti, bisognerà cedere qualcuno prima di poter investire per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, l’indiziato numero uno è sempre Weston McKennie: il centrocampista statunitense è diventato ‘di troppo’ dopo gli exploit nel suo ruolo dei giovani Miretti e Fagioli. Per lui la Juve chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, forte dell’interessamento del Borussia Dortmund oltre che di diversi club della Premier League inglese. Una parte del ricavato, poi, verrebbe impiegata per provare a colmare la lacuna sulla fascia destra, dove il colombiano Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e non sta tenendo un rendimento all’altezza delle ultime stagioni.

Calciomercato Juventus, Singo pronto a fare il salto di qualità

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato dell’interessamento della Juventus per il giovane Fresneda del Valladolid, ma sono tanti gli obiettivi per la corsia di destra. Tra i principali figura sicuramente anche Wilfried Stephan Singo, terzino classe 2000 del Torino. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’esterno della Nazionale della Costa d’Avorio si sente pronto a fare il salto di qualità e misurarsi con una big del campionato di Serie A, sia essa la Juventus o l’Inter, cui fu accostato anche la scorsa estate in caso di cessione di Dumfries. Ma per riconoscenza ai granata, non forzerà la mano per andare via già a gennaio, essendo disposto ad aspettare giugno quando sarà ad un anno dalla fine del contratto. Da trovare l’accordo tra i club rivali: il Torino valuta Singo tra i 15 ed i 20 milioni di euro, mentre la Juve parte da una decina. Come per Bremer, decisivi per il buon esito della trattativa saranno i bonus.