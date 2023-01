CM.IT | Thuram all’ultimo respiro: non solo Inter, otto giorni per l’addio

Marcus Thuram è pronto a infiammare il calciomercato anche nei suoi giorni finali. L’addio non è affatto da escludere, ma la concorrenza è tanta per l’Inter

Sono, o meglio potrebbero essere, i giorni di Marcus Thuram sul calciomercato. L’attaccante francese in questa stagione sta mostrando tutte le sue qualità, dominando con la sua fisicità e il suo talento la Bundesliga, ma dando anche un grosso contributo alla Francia in Qatar.

Da subentrante, il 25enne ha fatto la sua parte nella corsa al titolo iridato che si è fermata solo in finale contro l’Argentina. Nel massimo campionato tedesco, le cose stanno andando anche meglio, dato che con la maglia del Borussia Monchengladbach ha messo a referto dieci gol e tre assist in solo quindici presenze. Insomma, un grande talento che ha nelle vene e nella genetica il calcio, ma che potrebbe anche dominare le prime pagine di calciomercato nei prossimi giorni. Infatti, proprio quando le voci su di lui sembravano in diminuzione, ecco che in extremis potrebbe dire addio al suo attuale club già a gennaio, visti i tanti interessamenti dalle big internazionali che restano concreti. Un anticipo di sei mesi rispetto a ciò che sarebbe comunque successo, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2023.

Thuram dice addio, ma l’Inter ha tanta concorrenza

Thuram ha sempre fatto intendere che avrebbe gradito concludere la stagione al Borussia Monchengladbach per poi scegliere in autonomia il suo futuro in estate, ma non è affatto detto che sarà così, anzi.

In realtà, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, un addio nei prossimi giorni non è affatto da escludere. Ve lo stiamo raccontando da mesi: sono tanti i club pronti a ingaggiare il francese. In prima fila, c’è sicuramente il solito Chelsea che, nonostante gli arrivi di Joao Felix e Mudryk, potrebbe mettere a segno un gran colpo e assicurarsi un calciatore del talento e della prolificità di Thuram. Sulla scia dei Blues, occhio all’inserimento di altri club di Premier League, ma anche all’Inter e al Bayern Monaco, nonostante i bavaresi non possano garantirgli titolarità e continuità in campo. Insomma, ora il trasferimento potrebbe davvero vedere la fumata bianca di cui si parla da mesi, ma potrebbe non far felice la squadra di Simone Inzaghi.