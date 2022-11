CM.IT | Thuram-Inter, strada sempre in salita: come stanno davvero le cose

L’Inter si concentra sul colpo in attacco, ma la concorrenza e la volontà del calciatore complicano le cose

Il campionato si è fermato e il Mondiale si è preso la scena, ma anche il calciomercato inizia a bollire sullo sfondo, soprattutto per alcune delle maggiori big internazionali.

Tra queste c’è l’Inter che sta cercando di programmare, tra le difficoltà economiche, il futuro della rosa. Non è semplice conciliare le esigenze di bilancio a quelle di Simone Inzaghi, ma Marotta e Ausilio hanno già dimostrato di essere dei funamboli della sostenibilità e anche a gennaio dovranno seguire questo principio. In ogni caso, uno dei nomi più seguiti dai nerazzurri resta Marcus Thuram. L’attaccante ha avuto un inizio di stagione meraviglioso con la maglia del Borussia Monchengladbach con gol a raffica e tante giocate di qualità. I nerazzurri lo seguivano già due anni fa dopo l’addio di Romelu Lukaku, ma alla fine è arrivato Correa. Ora tutto potrebbe tornare in auge, ma le condizioni non sono semplicissime, soprattutto per l’immediato.

Inter-Thuram, come stanno le cose

Nelle ultime ore, si parla sempre di più di un possibile blitz dell’Inter per l’attaccante a Doha. In realtà, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, Thuram vuole concludere la stagione con il Borussia Monchengladbach e l’ha sempre pensata così. Le possibilità che i nerazzurri centrassero davvero il colpo nell’immediato sono sempre state bassissime. L’intenzione del ragazzo è, lo ribadiamo, restare in Bundesliga e poi decidere con calma il suo futuro e non ha mai cambiato idea su questo. E comunque l’Inter deve fare i conti anche con la fitta concorrenza sul calciatore e le uscite nel suo attacco. Su di lui resta caldo il Bayern Monaco, ma anche l’Atletico Madrid e diversi club di Premier League. E poi, difficilmente Marotta riuscirebbe a cedere Joaquin Correa a gennaio per avere spazio e forza per concludere l’affare Thuram. Insomma, l’affare – almeno nell’immediato – non s’ha da fare e anche nel prossimo futuro le cose non sembrano in discesa per l’Inter.