DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 3 gennaio

Tutte le notizie più importanti di oggi 3 gennaio sulla sessione invernale di calciomercato che si chiuderà il 31 gennaio alle 20

Il calciomercato invernale ha avuto ieri il gong ufficiale per l’inizio delle trattative. I club sono già pronti a mettere a segno i colpi fondamentali per la seconda parte di stagione. Dal Napoli in testa alla classifica alla rincorsa di Juventus, Inter e Milan, tutti sono al lavoro per trovare la soluzione giusta.

I bianconeri a caccia di un centrocampista per Allegri. La Roma cerca di risolvere il caso Karsdorp e insiste per Frattesi. Il Milan lavora per il rinnovo di Leao. Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità di questa sessione per i trasferimenti invernale.

LIVE

9:00 – In casa Milan continua a tenere banco il rinnovo di Rafael Leao. Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’ ha spiegato che la situazione per il prolungamento è complicata: “Al momento non può firmare, i due procuratori non sono d’accordo”

9:15 – Il general manager della Roma, Tiago Pinto, alla ‘Gazzetta dello Sport’, conferma che Rick Karsdorp è sul mercato e risponde alle dichiarazioni dell’avvocato Civale ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play: “Purtroppo in questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno”.

9:30 – La Salernitana prepara il colpo a centrocampo. Molto vicino Hans Nicolussi Caviglia, di proprietà della Juventus ma in prestito al Sudtirol in Serie B.

9:45 – Manchester United pronto a fare follie per Kolo Muani. Red Devils pronti a offrire 60 milioni per l’attaccante accostato anche al Milan e al Bayern Monaco. I tedeschi potrebbero tornare su Dusan Vlahovic.

10:00 – La Juventus pronta a fare uno sforzo per accontentare Allegri e rinnovare il contratto di Adrien Rabiot. 7 milioni più bonus la possibile offerta.

10:15 – La Cremonese cerca un bomber per Alvini e il nome più caldo al momento è quello di Federico Bonazzoli, in pole position per l’attacco.

10:30 – La Juventus continua a lavorare per il futuro e cerca un direttore sportivo per sostituire Cherubini. Sempre nel mirino Cristiano Giuntoli e Andrea Berta. Ma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri sponsorizza Massara del Milan.

10:45 – Dalla Spagna, caso di partenza di Joao Felix, l‘Atletico Madrid potrebbe mettere nel mirino Lautaro Martinez. Simeone lo vorrebbe a tutti i costi.

11:00 – Monza, colpo in attacco. A un passo l’arrivo di Josip Brekalo, ex Torino, dal Wolfsburg.

11:15 – Juventus, Milan e Roma più lontane da Evan N’Dicka. Secondo la ‘Bild’ l’Eintracht Francoforte avrebbe offerto al difensore un contratto da 2,5-3 milioni di euro più bonus per il rinnovo.

11:30 – UFFICIALE, Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce. Arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto dalla Fiorentina.

12:00 – Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, oggi alle 19 ore locali (17 in Italia) ci sarà la presentazione ufficiale. Smentita la clausola legata al Newcastle

13:00 – Il tecnico del Barcellona, Xavi, sul futuro di Memphis Depay ha affermato: “Voglio che nessuno se ne vada. Memphis può aiutarci in attacco. Sarà importante e avrà minuti”.

13:30 – Milan, sirene turche per Tiemoué Bakayoko con Adana Demirspor e Galatasary interessati. Come appreso da Calciomercato.it, per ora non sarebbero arrivate offerte ai rossoneri, ma l’addio rimane possibile.