La trattativa è in chiusura: arriva subito in Serie A

Il destino di un talento tutto italiano proseguirà con ogni probabilità in Serie A: l’operazione è in chiusura

Il calciomercato è già scoppiettante e un affare decisamente interessante sta catturando tutte le attenzioni nelle ultime ore.

Stiamo parlando di Salvatore Esposito. Il giovane centrocampista classe 2000 ha messo in mostra tutte le sue qualità nella prima parte di stagione in Serie B, con la maglia della Spal. Con Daniele De Rossi, uno che quel ruolo lo conosce bene si è esaltato, ma in generale fin dall’inizio del campionato ha messo a referto 17 presenze, realizzando anche due gol e due assist. Le sue qualità non sono in discussione, sia nella gestione del pallone sia per la duttilità messa in evidenza in entrambe le fasi del gioco. Un talento cristallino, quindi, quello di Esposito e con un sogno nel cassetto, quello di arrivare un giorno in Serie A, come dichiarato da lui stesso nella giornata di ieri. Come nelle favole, ora questo sogno sta per tramutarsi in realtà.

Lo Spezia chiude per Esposito: affare a titolo definitivo

Le esigenze del gioiello della Spal stanno collimando con quelle dello Spezia, desideroso di rafforzarsi sul calciomercato.

Il club ligure ha tutta l’intenzione di rinforzarsi in sede di trattative e ha deciso di puntare proprio sulle qualità di Esposito. Luca Gotti ha scelto proprio lui per la mediana e l’accordo con la Spal è ormai a un passo. L’operazione è in chiusura a titolo definitivo per una cifra sui tre milioni di euro. La fumata bianca è sempre più vicina e potrebbe soddisfare le esigenze di uno Spezia che potrebbe essere protagonista della sessione invernale di calciomercato.