Rivelazione in diretta: “Voglio giocare lì, è il mio sogno”

Una giovane pedina molto promettente è intervenuta ai microfoni di Tv Play, rivelando di sognare un trasferimento in Serie A: le sue parole

Sono passate poco più di ventiquattro ore dalla finalissima del Mondiale qatariota. Difficile metabolizzare in poco tempo lo spettacolo assoluto messo in mostra da due squadre fantastiche come Argentina e Francia. A detta di molti, è stata forse la gara più bella in tutta la storia del calcio, almeno per quanto concerne la prestigiosa competizione.

Alla fine hanno trionfato gli uomini guidati dal CT Scaloni e la copertina, ovviamente, spetta di diritto ad un campionissimo qual è Lionel Messi. La stella di proprietà del Paris Saint Germain ha aggiunto finalmente l’ultimo tassello che gli mancava per coronare una carriera a dir poco straordinaria e ora è entrato definitivamente nell’Olimpo di questo sport. Ma nella partita andata in scena fra le mura del Lusail Stadium abbiamo potuto ammirare anche tanti giovani di grande talento, che rappresentano il futuro del pallone. Basti pensare a giocatori come Enzo Fernandez, Tchouameni o Camavinga. E se vogliamo considerare pure altre Nazionali non si possono non citare, ad esempio, Jude Bellingham Josko Gvardiol, due gioiellini dal destino colorato d’oro. In Italia c’è speranza di migliorare una situazione ad oggi sconfortante. Serve, però, credere a pieno anche nelle qualità dei ragazzi alle prime armi, che necessitano di sperimentare le proprie abilità nelle categorie superiori. In tal senso, Salvatore Esposito è un profilo che andrà tenuto d’occhio nei mesi a venire.

Esposito tra futuro e De Rossi: l’annuncio a Tv Play

Il centrocampista di proprietà della Spal, classe 2000 (22 anni compiuti lo scorso 7 ottobre), è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, rilasciando un annuncio abbastanza significativo sul suo futuro.

“Il mio sogno è giocare in Serie A – ha dichiarato Esposito in diretta -. Vediamo cosa succederà a gennaio“. L’ex Chievo, poi, si è soffermato sul Daniele De Rossi, attuale allenatore degli ‘Estensi’: “Oltre ad essere stato un grandissimo calciatore sarà un grandissimo allenatore, perché trasmette serenità e ha tante idee. Ha voglia di dimostrare“. Infine, sull’Italia: “Vestire la maglia della Nazionale è la cosa più bella che ci sia. Mancini è una persona umile, fantastica. Ha sempre cercato di darmi consigli e tenermi tranquillo“.