Kessie e Depay, c’è l’annuncio di Xavi sull’addio a gennaio

Da Kessie a Depay, Xavi parla del futuro dei blaugrana in bilico in vista del calciomercato invernale. Gli annunci del tecnico

Il Mondiale in Qatar è ormai in archivio e, dalla giornata di ieri, è entrato nel vivo anche il calciomercato invernale.

Sono tanti i big in bilico già in questo mese di gennaio, tra questi spicca l’ex Milan Franck Kessie in casa Barcellona. Il centrocampista ivoriano ha faticato ad imporsi con Xavi, al punto che si parla già di un possibile ritorno in Serie A. L’Inter e anche la Juventus sarebbero sulle sue tracce, nonostante l’ultima chiusura di Xavi. Intervenuto oggi in conferenza stampa, infatti, l’allenatore del Barça ha annunciato sull’ex rossonero e su Depay: “Non voglio che qualcuno parta a gennaio, sembra che non ci sarà un mercato particolarmente attivo e sono felice di questo. Memphis (Depay, ndr) sarà importante e avrà minuti, come tutti gli altri”. Xavi non si aspetta colpi nemmeno in entrata e si dice soddisfatto della rosa attuale: “Ho già detto che sono contento di quello che ho. Abbiamo un’ottima rosa e non voglio parlare di altri nomi”.

Calciomercato Juventus e Inter, Xavi allo scoperto su Depay e Kessie

L’allenatore spagnolo sembra dunque avere le idee chiare e non vuole privarsi, almeno a gennaio, né di Depay né di Kessie.

In particolare, Xavi si è espresso così sull’attaccante olandese: “Non voglio che nessuno se ne vada. Con questi giocatori competeremo e sono felice di quello che ho. Memphis può aiutarci in attacco. Sarà importante e avrà minuti”. Inter e Juventus sono avvisate.