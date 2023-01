Juventus, casting per il nuovo Ds: la scelta del manager Allegri

Il futuro della Juventus in preparazione, i bianconeri pensano al nuovo ds: Cherubini si gioca la conferma, Allegri ha una preferenza

Prende il via un 2023 molto importante per il futuro della Juventus, dentro e fuori dal campo. Nei prossimi sei mesi, tante le partite da giocare per il club, per uscire da una situazione i cui contorni sono ancora da delineare.

L’anno appena concluso lascia in eredità una nuova dirigenza, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del precedente CDA. Il nuovo asse dirigenziale, per ora tenuto volutamente ‘snello’ da Elkann, entrerà in carica il 18 gennaio. Per i primi mesi, la missione principale sarà quella di mettere a posto i conti e difendere il club dalla possibile tempesta giudiziaria ordinaria e sportiva che potrebbe derivare dall’inchiesta Prisma. Sul campo, a Cherubini e Allegri il compito di isolare la squadra, raggiungere l’obiettivo minimo del piazzamento Champions e magari provare a riaprire la lotta scudetto e conquistare almeno un trofeo, puntando a un cammino importante in Europa League e Coppa Italia. A fine stagione, gli scenari saranno più chiari: si saprà se la Juventus avrà delle conseguenze per i casi plusvalenze e manovra stipendi e se la Uefa deciderà, in ogni caso, per una esclusione dalle coppe europee. Saranno anche più chiari i margini di manovra sul mercato e le idee per la costruzione della squadra del futuro, con il casting per il nuovo ds che inizia, di fatto, già ora.

Juventus, tante ipotesi per il nuovo ds: Allegri sponsorizza un nome in particolare

Federico Cherubini si gioca la conferma nei prossimi mesi. Potrebbe restare, essere affiancato da un’altra figura o passare ad altre mansioni. Numerosi i nomi, come noto, che stanno circolando. Massimiliano Allegri, in virtù del suo nuovo ruolo, almeno in questa fase, di manager ‘all’inglese’, avrebbe una sua idea.

Al tecnico livornese piacerebbe lavorare con Frederic Massara, che in questi anni, al Milan, con Maldini ha fatto un ottimo lavoro. I due oltretutto si conoscono da quando, insieme, giocavano nel Pescara di Galeone, negli anni Novanta. Ma le opzioni non mancano. Da tempi non sospetti, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus continua a seguire Cristiano Giuntoli, oltre ad Andrea Berta. Restano inoltre in piedi le candidature di Tare e Petrachi