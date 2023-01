Assist bianconero, campo libero per Marotta: colpo di scena Inter

Calciomercato Inter, nuovo capitolo nella corsa all’attaccante: il dietrofront che cambia improvvisamente le carte in tavola.

Il confronto con il Napoli per provare ad accorciare il gap dalla capolista e ridare brio al campionato. Una stagione da approcciare nel migliore dei modi per lanciare un messaggio importante alle dirette concorrenti. Una sessione di calciomercato in cui provare a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Insomma, se Simone Inzaghi avesse scritto la lettera a Babbo Natale per i regali nerazzurri da trovare sotto l’albero, la lista sarebbe stata piena di buoni propositi. Tra campo e mercato i nerazzurri vogliono ritagliarsi un ruolo importante, programmando con largo anticipo le future mosse con cui rimpolpare l’organico. In attesa del miglior Lukaku, con un Dzeko in versione deluxe ed un Lautaro Martinez ringalluzzito dalla vittoria dei Mondiali, il reparto offensivo dell’Inter potrebbe vedere avvicendamenti importanti nel corso delle prossime settimane. Non è un caso che uno dei profili sui cui Marotta ha messo da tempo gli occhi sia quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, Newcastle fuori dalla corsa per Thuram

Il pressing di Marotta ed Ausilio è importante, anche se non ha ancora portato a risposte ufficiali. Thuram non scarterebbe l’idea di approdare a Milano, tutt’altro. La concorrenza, però, non manca, con la candidatura del Bayern Monaco che potrebbe rappresentare una mina vagante per i piani dell’Inter.

Nelle scorse settimane il profilo dell’attaccante francese era stato accostato anche al Newcastle, alla ricerca di un innesto con il quale rivitalizzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riferito da Football Insider, però, i Magpies si sarebbero defilati nella corsa per l’attaccante francese. Dopo aver effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, infatti, il Newcastle avrebbe preferito tirare i remi in barca, concentrando le proprie attenzioni altrove. Si tratta di una notizia assolutamente positiva per l’Inter, che a questo punto ha una rivale in meno sul suo cammino. Attenzione massima in casa nerazzurra però, visto che dall’Inghilterra si registra l’interesse sempre più forte del Manchester United per Thuram.