“L’Inter vuole portarlo a casa”: grande colpo annunciato in diretta

Il calciomercato potrebbe regalare sorprese e soddisfazioni anche all’Inter. I nerazzurri fiutano il grande colpo per l’attacco

L’Inter non può più sbagliare per credere alla rimonta sul Napoli. Il big match di domani, quindi, dirà tanto sulle speranze residue dei nerazzurri per la seconda stella.

Attenzione ai partenopei, però, che hanno espresso uno dei migliori football d’Europa e non vogliono frenare la loro corsa. Delle dinamiche relative la super sfida e delle prospettive per le due squadre, anche sul calciomercato, ne ha parlato Benoit Cauet. L’ex centrocampista ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV Play ha subito presentato la partita: “Il gioco del Napoli è il suo punto di forza, ma la concorrenza dovrà avere una reazione, l’Inter ha bisogno di metterci molta più cattiveria per poter riagganciare gli azzurri”. Insomma, le premesse sono quelle di uno spettacolo e di un match pesante per comprendere il futuro dell’intero torneo, ma a parlare sarà il campo e potrebbe anche regalare delle vere e proprie sorprese.

Non è l’unico argomento caldo, perché in ballo c’è anche il futuro di Marcus Thuram. Sul figlio d’arte, da tempo nel mirino dell’Inter ma per cui abbiamo spiegato anche le difficoltà di approdo in nerazzurro, Cauet ha detto: “Dovrebbe avere la garanzia di giocare. È un calciatore che ha richieste. L’anno scorso secondo me, prima dell’infortunio, aveva un rendimento molto, molto più alto. È entrato fra i convocati per il Mondiale, ma non era fra i primi. Ha una grande forza fisica, poi che l’Inter stia seguendo il giocatore è perché è un’opportunità a fine contratto. I nerazzurri ci credono, si sono portati avanti, e proveranno a portarlo a casa”.

Non solo calciomercato Inter, le parole di Cauet su Inzaghi

Cauet durante la diretta torna a parlare anche di allenatori e, in particolare, delle tipologie di tecnici italiani e che oggi soggiornano nelle maggiori big.

È inevitabile sottolineare come ci siano delle differenze tra un allenatore come Inzaghi e chi l’ha preceduto, cioè Antonio Conte. Però, il titolo di migliore, secondo l’ex centrocampista, va a qualcun altro: “Inzaghi credo che abbia dimostrato il suo valore già quando è arrivato. Non è un sergente di ferro come Conte, sappiamo che c’è perplessità su questo tipo di allenatori, ma il più grande allenatore oggi è Ancelotti“.