Addio Serie A, pronto un contratto triennale

Addio Serie A, il club prepara un contratto triennale per la firma del giocatore. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Come raccontato da Calciomercato.it, Juventus, Milan e Roma sono sulle tracce di N’Dicka. Il difensore, come noto, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con l’Eintracht Francoforte.

“Sappiamo dell’interesse del Milan, ma finora non abbiamo ricevuto offerte”, ha recentemente ammesso Markus Krosche, il direttore sportivo del club tedesco. La richiesta iniziale dell’Eintracht per liberarlo a gennaio è di 10-12 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere anche a 8-9 milioni in caso di offerta immediata. Come anticipato, il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e dal calciomercato invernale il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. Oltre a Milan e Juventus, anche i club della Premier e la Roma di Mourinho hanno messo nel mirino il difensore. I giallorossi sono in corsa per la sua firma a zero. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte non molla e sta tentando il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma, l’Eintracht Francoforte prepara un triennale per il rinnovo di N’Dicka

Stando alle ultime indiscrezioni proveniente dalla Germania, la società tedesca proverà a convincere N’Dicka a firmare il prolungamento del contratto.

Come riportato dalla ‘BILD’, infatti, sul piatto ci sarebbe un contratto triennale da 2,5-3 milioni di euro d’ingaggio fisso, più eventuali bonus. Cifre importanti per il club tedesco, che prova così a blindare il giocare nonostante le sirene delle big di Serie A ed estere. Juventus, Milan e Roma osservano interessate.