Ronaldo, data e orario della presentazione con l’Al-Nassr. La verità sul Newcastle

Cristiano Ronaldo è sbarcato ieri in Arabia Saudita: ecco il programma e il costo della presentazione. E sul Newcastle arriva l’ennesima notizia

Cristiano Ronaldo fa crescere ulteriormente l’attesa. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità della firma del campione portoghese con l’Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League tra le più storiche. La conferma soprattutto di un mercato in espansione, di un’Arabia Saudita che punta a utilizzare le sue enormi risorse economiche per attirare campioni e investimenti. E puntare dritto al Mondiale del 2030.

Di certo la presenza di CR7 diventerà una sorta di apripista in tal senso, o almeno così sperano i principi sauditi che hanno reso chiari i propri intenti. L’obiettivo c’è ed è a lungo termine, ma intanto i tifosi dell’Al-Nassr si godono la popolarità e la risonanza dell’arrivo di Ronaldo. Che ieri sera è sbarcato a Riyadh, accolto ovviamente dai sostenitori del club e dal giallo – colore dominante della società – ma soprattutto dai vertici. “Dopo aver conquistato l’Europa, la stella iconica ora ha una nuova missione: conquistare l’Asia”, ha scritto sui social l‘Al-Nassr con gli scatti dell’arrivo di Ronaldo. Un po’ come un astronauta che sbarca su un nuovo pianeta, o un grande condottiero che guida il suo popolo alla vittoria.

Data e ora della presentazione di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. E sul Newcastle…

L’investimento da più di 200 milioni all’anno è roba effettivamente di un altro mondo, che rende Ronaldo lo sportivo più pagato al mondo, scavalcando proprio Messi e il pugile messicano Canelo. Cristiano Ronaldo verrà svelato definitivamente al mondo già oggi. La presentazione di CR7 è infatti fissata alla Victory Arena di Riyadh alle 19 locali, il che vuol dire che in Italia saranno le 17. Il club ha messo in vendita i biglietti per assistere alla conferenza del portoghese allo stadio che ospita le partite casalinghe della squadra allenata da Rudi Garcia. Ed è già questa la prima operazione di marketing legata a Cristiano Ronaldo. In realtà, il prezzo è di appena 15 riyal, ovvero poco meno di 4 euro per ogni ticket. E

l’incasso, come annunciato dalla società, sarà devoluto alla Ehsan Charity Association, un ente benefico saudita. Ieri, intanto, si sono già diffuse le prime indiscrezioni di calciomercato su Ronaldo. A tre giorni dal suo arrivo: potere delle leggende. In Spagna, infatti, secondo alcuni media – in caso di qualificazione in Champions League – il Newcastle avrebbe la facoltà a giugno di attivare una sorta di clausola per riportare CR7 in Premier League. Una voce clamorosa, per certi versi verosimile considerando la voglia di vincere e superare i propri record di Ronaldo e ovviamente il fatto che PIF è uno dei proprietari sia dell’Al-Nassr che dei Magpies. Nella serata di ieri, però, il giornalista di ‘Marca’ Jose Felix Diaz ha smentito tutto con un tweet: “Il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr non ha una clausola di uscita in favore del Newcastle”.