Cristiano Ronaldo ha firmato, è UFFICIALE: “Questo è più della storia”

Cristiano Ronaldo lascia il calcio europeo. Il fenomeno portoghese ha firmato con l’Al-Nassr per due anni e mezzo. È arrivato l’annuncio del club saudita

Cristiano Ronaldo è all’inizio di una nuova era e di una nuova stagione della sua carriera, che questa volta non sarà più in Europa.

Dopo anni sulla cresta dell’onda, con gol a raffica, palloni d’Oro in bacheca e la consapevolezza di essere uno dei migliori al mondo, l’attaccante ha deciso di accettare la clamorosa offerta dell’Al-Nassr e di sbarcare in Arabia Saudita. L’ex Juventus saluta la Champions League, dove sarebbe voluto tornare, e il calcio europeo. Dopo la sanguinosa rottura con il Manchester United e aver giocato il Mondiale da free agent, ora Ronaldo è atteso da una nuova avventura che non è solo calcio, è una scelta di vita e anche un percorso da testimonial.

Ronaldo è ufficialmente dell’Al-Nassr: l’annuncio del club saudita

Già nelle ultime ore, si erano intensificati i rumors sul fatto che l’Al-Nassr dovesse davvero arrivare alla firma di CR7.

Firma che ora è stata messa nero su bianco, per un ricchissimo contratto di due anni e mezzo. È arrivato anche un post su Instagram con tanto di foto di rito con la nuova maglia. Di seguito il messaggio in descrizione da parte del suo nuovo club: “Questo è più della storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa”.