Raddoppiano la cifra: l’offerta stravolge i piani per Vlahovic

Dusan Vlahovic è ancora alle prese con l’infiammazione al pube, intanto impazzano le voci di mercato: raddoppiano la cifra, piani stravolti

Meno uno. Domani riparte il campionato e la Juventus si presenta contro la Cremonese per centrale il suo ‘settebello’. Cerca la settima vittoria consecutiva la squadra di Massimiliano Allegri che vuole dare così consistenza alla sua rimonta in classifica.

Il terzo posto non basta, i bianconeri sperano in un passo falso del Napoli per avvicinarsi, ma intanto dovranno liberarsi dell’ostacolo Cremonese. Una sfida che Allegri dovrà ancora affrontare con numerose assenze, su tutte quella di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è ancora alle prese con l’infiammazione al pube che ha condizionati gli ultimi mesi e per rivederlo in campo ci vorrà ancora qualche giorno. Questo però non frena le voci sul suo conto perché, nonostante l’assenza dal terreno di gioco, il bomber ex Fiorentina continua ad essere un nome che fa gola a diversi club di Premier League e non solo. Ora però si registra l’offerta che potrebbe cambiare tutti i piani: la cifra è raddoppiata, può esserci il via libera.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Kolo Muani

Il futuro di Vlahovic potrebbe intrecciarsi con quello di Kolo Muani. L’attaccante francese dell’Eintracht Francoforte è reduce dalla finale mondiale e il suo nome, accostato nuovamente al Milan senza che ci sia nulla di concreto, è finito sul taccuino del Bayern Monaco.

La valutazione è di circa trenta milioni di euro, ma – stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ – il Manchester United sarebbe pronto a fare follie e a presentare un’offerta da sessanta milioni di euro. Una cifra che cambieranno ovviamente i piani anche dell’Eintracht che vorrebbe tenerlo fino al termine della stagione. Con i ‘Red Devils’ su Kolo Muani, il Bayern Monaco dovrebbe andare a guardare verso altri attaccanti e potrebbe dirigere i radar proprio su Dusan Vlahovic.

Il serbo, accostato allo stesso United, potrebbe essere il nuovo numero 9 del club bavarese, ma servirebbe una offerta davvero importante per convincere la Juventus a darlo via la prossima estate, mentre non è presa in considerazione la cessione già a gennaio.