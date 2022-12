La Juve sta studiando il futuro del suo attacco e di mezzo ci sono calciatori decisamente importanti. Da Vlahovic a Milik: ecco come stanno le cose

La Juve vuole iniziare forte alla ripresa del campionato, a caccia di un nuovo filotto di punti per lanciare la rimonta sul Napoli o ai primi posti in classifica.

A gennaio difficilmente le cose si muoveranno, mentre a giugno tante cose potrebbero cambiare. Oppure no, perché la situazione di diversi bomber bianconeri attualmente sembra orientata sempre più verso la permanenza che verso l’addio. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla situazione di Dusan Vlahovic. Il bomber ex Fiorentina negli ultimi mesi ha avuto qualche problema fisico di troppo, dovuto soprattutto a una pubalgia che non lo lascia in pace. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, però, sicuramente è da escludere l’addio del serbo già a gennaio. Semplicemente lui non apre alla cessione e servirebbe un’offerta folle alla Juve e a lui. Si tratta comunque di un’ipotesi molto remota. In estate, però, il discorso può cambiare nel caso in cui i bianconeri non vadano in Champions League o se arrivasse un’offerta da 90-100 milioni, che potrebbero garantire un’offerta importante. A bilancio in estate peserà a circa 65-66 milioni, quindi, si tratterebbe di una plusvalenza corposa.

Non solo Vlahovic: come stanno le cose per Kean e Milik

Passando agli altri interpreti dell’attacco della Vecchia Signora, il riscatto di Arkadiusz Milik è fissato a 7 milioni più eventuali 2 di bonus: finora ha convinto e nei prossimi mesi le parti discuteranno sulla permanenza a Torino.

Lui vuole restare e anche la dirigenza e Allegri sono soddisfatti del suo rendimento. L’unica remora sono gli stop fisici: è quello l’unico aspetto dove la Juve ha qualche titubanza. Per il resto ha convinto in pieno finora considerando anche il prezzo non eccessivo. Per Moise Kean il discorso è ancora più chiaro: la cifra per il riscatto è da 28 milioni più eventuali 3 per di bonus. Nel complesso, si parla di 40 milioni già inseriti in bilancio, compreso il costo del prestito biennale e le commissioni. Insomma, il dado è tratto per il futuro dell’attacco della Juve, in attesa di offerte che potrebbero far saltare il banco.