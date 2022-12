CM.IT | Milan, ritorno di fiamma per Kolo Muani: ecco la situazione

L’attaccante francese era prendibile a zero un anno fa, ma i rossoneri fecero altre scelte spianando la strada all’Eintracht Francoforte

Il Mondiale è stata una vetrina per molti calciatori, compreso Kolo Muani anche se di lui nella memoria collettiva rimarrà l’occasionissima sbagliata (con la grande complicità di Martinez, autore di una super parata) negli ultimi istanti del secondo tempo supplementare di Argentina-Francia. Se avesse messo dentro quel pallone, la Coppa l’avrebbero alzata i francesi.

Convocato in extremis per sostituire l’infortunato Nkunku, a Qatar 2022 il classe ’98 ha comunque confermato di essere fra i migliori attaccanti della sua generazione, quella di Mbappe che resta tuttavia un ‘mostro’ inarrivabile per tutti.

Prima del Mondiale Kolo Muani si era messo in mostra in Champions e Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte, che lo ha ingaggiato a zero ribadendo ancora una volta di essere tra i club europei più competenti e lungimiranti.

Calciomercato Milan, ‘rimpianto’ Kolo Muani: al momento nessun passo concreto per il francese dell’Eintracht

L’operazione venne chiusa più o meno di questi tempi, con il transalpino in scadenza di contratto col Nantes. C’era anche il Milan, ma i teutonici si mossero con maggiore decisione, credendo forse di più sul ragazzo nativo di Bondy.

Col senno di poi, ma anche un po’ con quello di prima il Milan commise un errore. L’ex Nantes rappresentava il profilo ideale per l’attacco e per la ‘politica’ sportiva del club. Maldini e Massara decisero invece di puntare su Origi per rinforzare il reparto avanzato, coi risultati fin qui sotto gli occhi di tutti.

Negli ultimi giorni il nome di Kolo Muani è stato riaccostato al Milan, ma le informazioni raccolte da Calciomercato.it – pur non potendo escludere un ritorno di fiamma – non hanno registrato dei passi concreti da parte della dirigenza del ‘Diavolo’ per il ventiquattrenne legatosi all’Eintracht fino a giugno 2027.

Oltre a ciò, è certo anche che adesso sarebbe molto meno semplice rispetto a un anno fa mettere le mani sul suo cartellino. La concorrenza è numerosa e, in più, l’Eintracht potrebbe chiedere almeno una trentina di milioni.