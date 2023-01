Simeone incassa 100 milioni e fa spesa all’Inter: che affare

I nerazzurri potrebbero perdere una pedina importante. L’Atletico Madrid pensa a lui per rafforzare il suo organico

La Serie A rischia di essere ancora terra di conquista da parte di Diego Simeone. L’Atletico Madrid, nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, si è spesso rafforzata, acquistando in Italia. Lo ha fato in estate, mettendo le mani su Molina.

L’argentino era seguito da Juventus e Inter ma come successo con Rodrigo De Paul, i Colchoneros sono stati bravi ad anticipare tutti. In estate, poi, ha fatto ritorno alla base Alvaro Morata, che si sta ritagliando uno spazio importante.

Il rientro dello spagnolo, però, non sembra bastare a Simeone, che sta sondando il mercato alla ricerca di un centravanti che possa fare la differenza. L’Atletico Madrid, d’altronde, non è per nulla soddisfatto di Joao Felix. Il portoghese, come è noto, potrebbe fare le valigie già durante l’inverno. Il rapporto tra l’argentino e l’attaccante non è idilliaco e la separazione appare inevitabile. In questi giorni l’ex Benfica è stato accostato anche a squadre italiane ma nel suo futuro sembra esserci la Premier League. Arsenal, Manchester United e Chelsea sono pronte ad accoglierlo e l’Atletico si augura di incassare 100 milioni, da poter poi investire.

Calciomercato Inter, l’Atletico vuole l’attaccante

Con la partenza di Joao Felix l’acquisto di un attaccante sarebbe inevitabile. Ecco perché dalla Spagna rilanciano un’ipotesi che non farà piacere all’Inter, quella che porta a Lautaro Martinez. TodoFichajes scrive che Simeone lo vorrebbe a tutti i costi e starebbe facendo pressione alla dirigenza affinché l’affare decolli.

Lautaro Martinez si è da poco laureato campione del Mondo con l’Argentina anche se in Qatar non è stato tra i principali protagonisti. I nerazzurri, solo la scorsa stagione, lo hanno blindato con un ricco contratto fino al 30 giugno 2026 e difficilmente se ne priveranno. Serve dunque un’offerta da capogiro per far vacillare Beppe Marotta, un’offerta che sfiori i 100 milioni.

I numeri di Lautaro Martinez, d’altronde, anche quest’anno sono più che buoni. L’attaccante, che lo scorso 22 agosto ha compiuto 25 anni, ha realizzato otto gol e sei assist con la maglia nerazzurra.