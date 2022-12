Pagano la clausola, Joao Felix mette nei guai la Juve

La cessione di Joao Felix da parte dell’Atletico Madrid può rappresentare un ‘problema’ per la Juventus: addio ai bianconeri con la clausola

Joao Felix via dall’Atletico Madrid, l’ipotesi resta in piedi nonostante le parole di Diego Simeone arrivate nella giornata di oggi.

Il Cholo si è soffermato proprio sull’attaccante portoghese e ha spiegato di non poter confermare la sua cessione ma lo ha anche elogiato: “C’è un bel rapporto di lavoro tra di noi. Per me conta la squadra e lui è importante per la squadra. Se ci dà quello che abbiamo visto ai Mondiali, può essere molto importante per noi. Ha talento e la squadra ha bisogno delle sue qualità”. Parole che non servono però a spegnere le voi sul futuro di Joao Felix.

Il nome del portoghese è stato accostato a diversi club: dal Paris Saint-Germain alle squadre inglesi, con qualche accostamento (poco realistico visto le cifre in ballo) alle big di Serie A. Ad ogni modo l’Atletico non chiude ad una sua cessione e lavora anche al sostituto. In particolare, dovesse arrivare la cessione remunerativa di Joao Felix, i ‘Colchoneros’ potrebbero andare a pagare la clausola di un calciatore che piace proprio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, intreccio Unal-Joao Felix

Se l’Atletico Madrid, infatti, dovesse riuscire a cedere Joao Felix, il candidato principale a prenderne il posto – stando a quanto riferisce ‘As’ è Enes Unal, 25enne attaccante turco in forza al Getafe.

Unal è stato accostato di recente anche alla Juventus che in attacco fa i conti con le incertezze su Vlahovic e il riscatto di Milik eventualmente da perfezionare. L’Atletico però, dovesse piazzare Joao Felix per una cifra importante, potrebbe andare a bussare alla porta del Getafe e presentare i 40 milioni che servono a pagare la clausola presente nel contratto del turco. Un’operazione che priverebbe i bianconeri quindi di uno degli obiettivi per la prossima stagione. Situazione da monitorare quindi con l’intreccio con Joao Felix che potrebbe regalare un nuovo attaccante a Simeone.