Calciomercato Juventus, sforzo massimo per il regalo ad Allegri: le cifre

Juventus che in questo mercato di gennaio è determinata a fare un regalo importante ad Allegri, bianconeri avanti tutta

Il 2023 in campo per la Juventus sta per iniziare. Vigilia di campionato per i bianconeri, impegnati sul campo della Cremonese, in un match già dai notevoli significati.

La squadra di Massimiliano Allegri si presenterà allo ‘Zini’ con numerose assenze e con scelte di formazione, da parte del tecnico, in alcune zone del campo praticamente obbligate. Ma il livornese sa che si tratta di un appuntamento da non fallire, per iniziare l’anno subito con il piede giusto e magari provare a sfruttare il big match di San Siro tra Inter e Napoli per accorciare la classifica. Dalla ripartenza della Serie A, la Juventus spera di trovare motivi di ottimismo per approcciarsi a un nuovo anno con tante incognite soprattutto fuori dal campo, con la nuova società pronta a insediarsi ma con scenari che, come noto, potrebbero complicarsi per l’intervento della giustizia ordinaria e sportiva relativamente alle indagini in corso. Per tutti questi motivi, difficile prefigurarsi un mese di gennaio dalle notevoli operazioni di mercato per Cherubini, che dovrà necessariamente confrontarsi con Scanavino. Potrebbe comunque esserci, però, un ‘regalo’ molto importante e atteso per Allegri nelle prossime settimane, o almeno, la Juventus vuole provarci.

Juventus, tutto per tutto per il rinnovo di Rabiot: i dettagli dell’offerta

Non è un mistero che in questa stagione, uno dei giocatori su cui il tecnico livornese ha fatto maggiormente affidamento sia Adrien Rabiot. E il francese lo ha ripagato con prestazioni importanti, oltretutto tornando dalle vacanze con una certa rapidità per essere subito a disposizione per la ripresa del campionato.

Il suo rinnovo resta difficile, viste le richieste dell’entourage, ma la Juventus non vuole lasciare nulla d’intentato. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri vogliono spingersi ai limiti massimi cui possono arrivare per trattenerlo, con una proposta che confermerebbe i 7 milioni di parte fissa annua ma con facilitazioni sui bonus, di circa un milione di euro. Da discutere, poi, il bonus alla firma. La Juventus spera di fare centro, contando sul fatto che i rapporti tra Cherubini e Veronique, la madre del giocatore, sono comunque cordiali.