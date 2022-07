Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi 18 luglio in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo.

Inizia una nuova settimana di allenamenti per le squadre in preparazione al campionato, e di trattative di mercato. Una settimana che può partire a spron battuto e regalare svolte importanti su vari fronti.

La Roma è sempre più fiduciosa nella possibilità di portare a casa Paulo Dybala. Giallorossi che appaiono in vantaggio su Napoli e Inter per la ‘Joya’, l’argentino è uno dei nomi più caldi di oggi ma non l’unico. De Ligt a un passo dal Bayern Monaco, la Juventus ripensa a Bremer ma l’Inter prova ad accelerare e a chiudere con il Torino. Ore decisive anche per il Milan, che spera di giungere alla fumata bianca per De Ketelaere.

LIVE in aggiornamento

09.35 – ESCLUSIVO CM.IT, il Napoli sul centrocampista Patut per la Primavera

09.20 – Juventus, rilancio da 40 milioni per Bremer e allarme Inter

09.05 – CM.IT | Roma, c’è il sì di Dybala: accordo trovato

08.15 – Roma, ottimismo per Dybala: trattativa proseguita nella notte, i giallorossi attendono l’ultimo sì.