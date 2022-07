Il Napoli sta pensando di ingaggiare Emmanuel Patut, giovane e promettente centrocampista finlandese in prova nelle ultime due settimane

Possibile nuovo innesto per la Primavera del Napoli. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club partenopeo sta valutando in maniera concreta di ingaggiare Emmanuel Patut, promettente centrocampista finlandese classe 2003.

Nelle ultime due settimane il ragazzo ex Wolfsburg è stato in prova nella Primavera azzurra allenata da mister Frustalupi, il quale ha già espresso parere favorevole circa la sua permanenza. Patut ha altre tre proposte sul tavolo, ma il Napoli ora sta spingendo per battere la concorrenza.