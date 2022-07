CM.IT | Udinese, non solo Deulofeu: agente in Italia e doppio assalto

Deulofeu e non solo, il mercato in uscita dell’Udinese sta entrando in una fase molto calda

Alle prese con la trattativa per la cessione di Nahuel Molina all’Atletico Madrid, l’Udinese sta vivendo giorni molto caldi anche su altri fronti di calciomercato, sia in entrata, sia in uscita. Protagonista di una stagione positiva, il club friulano ha messo in vetrina molti giocatori che stanno calamitando le attenzioni di vari club.

Il profilo maggiormente corteggiato resta quello di Gerard Deulofeu. Lo scorso mese il Napoli ha mosso passi più che concreti per lo spagnolo, ma la mancata cessione di un altro esterno offensivo ha provocato dei rallentamenti nella trattativa. Nonostante ciò e al netto dell’inserimento reale di Marsiglia e Villarreal, i colloqui per l’ex Barcellona e Milan sono ancora in piedi, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it. Valutato 15 milioni di euro dai friuliani, il numero 10 dei bianconeri verrà coinvolto nell’effetto domino della trattativa Dybala, conteso da azzurri, Inter e Roma.

Udinese, agente Walace in Italia: la situazione

Un altro fronte caldo riguarda la possibile cessione di Walace. Secondo ‘Globo Esporte’, il Flamengo ha studiato un’offerta da 6 milioni di euro più il 30% su una futura rivendita per il mediano brasiliano. Nelle prossime ore sono previsti nuovi incontri per tentare di sbloccare la trattativa e l’agente del 27enne è atteso a Milano nella giornata di domani.

Reduce dalla sua miglior stagione in Serie A (38 presenze complessive e 1 gol), l’ex Gremio è stato seguito dal club rubronegro già prima del suo trasferimento in Friuli. In caso di fumata bianca (tra domanda e offerta c’è ancora un po’ di distanza), Walace andrebbe a completare un reparto già rinforzato dal recente ingaggio di Arturo Vidal.