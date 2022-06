CM.IT | Sprint Napoli per Deulofeu: le ultime tra cifre e ostacoli

Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima per Deulofeu, che piace anche a Milan e Roma, ecco cosa manca

Tra i club maggiormente attivi in vista della prossima sessione di mercato, il Napoli ha già perfezionato i colpi Kvaratskhelia e Oliveira, ma è molto avanti anche nella trattativa per Ostigard e non solo. In attesa di conoscere il futuro di Dries Mertens, Giuntoli e De Laurentiis sono pronti a mettere in atto un profondo restyling anche sul fronte offensivo e il nome che va per la maggiore in queste ore è senza dubbio quello di Gerard Deulofeu.

Reduce dalla sua migliore stagione in carriera con 13 gol e 5 assist, l’attaccante spagnolo piace anche a Milan e Roma, ma come ribadito anche la scorsa settimana l’interesse del club partenopeo non è mai scemato. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano il raggiungimento di un’intesa di massima con l’entourage del calciatore (da poco più di 2 milioni a stagione) e con l’Udinese (14-15 milioni di euro bonus inclusi), ma i tempi per la definitiva fumata bianca non sono ancora maturi.

Prima di apporre le firme su un accordo già blindato, infatti, c’è bisogno di almeno una cessione nel reparto offensivo, che ad oggi si presenta a dir poco affollato. Tra esterni e punte centrali, Luciano Spalletti ha l’imbarazzo della scelta. Al di là della ‘telenovela Mertens’ (previsto un nuovo incontro per parlare di rinnovo), Ounas e Politano sono i principali indiziati per una cessione estiva.