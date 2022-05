CM.IT | Doppietta spagnola per la Roma, parola a Mourinho

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma vuole consegnare due rinforzi per Mourinho: il mercato giallorosso parla spagnolo

Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini e poco altro. Se c’è stata una pecca nella stagione della Roma conclusa con la conquista della Conference League, questa è stata sicuramente la sterilità degli altri elementi offensivi della squadra. Ecco perché, oltre alle priorità rappresentate da un regista, un difensore centrale mancino e un esterno destro, José Mourinho ha individuato nel reperimento di una seconda punta una necessità per dare l’assalto alla zona Champions League la prossima stagione.

Come ampiamente anticipato già lo scorso febbraio, uno dei nomi monitorati da Tiago Pinto e il suo staff è quello di Gerard Deulofeu. Autore di 13 gol e 5 assist in stagione, l’attaccante spagnolo è pronto a vivere una nuova avventura ed è molto stuzzicato dall’ipotesi di proseguire la sua carriera in Serie A. Trattato ufficialmente a gennaio dal Marsiglia, il 28enne dell’Udinese piace anche a Milan, Napoli e West Ham, ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, di recente è stata proprio la dirigenza romanista quella che ha intavolato colloqui più fitti con l’entourage dell’ex Barcellona e Milan.

Calciomercato Roma, non solo Deulofeu

Prima di iniziare una vera e propria trattativa, il general manager Pinto attende il verdetto di José Mourinho sulla bontà dell’operazione che potrebbe richiedere un esborso di circa 18-20 milioni di euro. Le chiacchierate di questi giorni potrebbero aprire anche un altro fronte di negoziazioni legato al nome di Hector Bellerin. Il terzino destro spagnolo ha fornito ampie garanzie fisiche nella stagione in prestito al Betis Siviglia. Il club andaluso non ha ancora trovato un’intesa con l’Arsenal per il riscatto e il nome del 27enne potrebbe tornare di moda in Serie A in caso di fumata nera.