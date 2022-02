La ventiseiesima giornata di Serie A è stata molto importante anche in ottica calciomercato, soprattutto sul fronte attaccanti

In attesa di metabolizzare il mezzo passo falso compiuto nell’ultima giornata di campionato, Milan, Napoli e Roma oltre all’amarezza del pareggio ottenuto sul campo, sono destinate a condividere anche alcuni obiettivi di mercato. In attesa di conoscere il proprio piazzamento finale, i tre club sono chiamati ad un restyling importante in vista della prossima stagione.

Tra cessioni, sicure o potenziali, e carenze strutturali nella rosa José Mourinho, Stefano Pioli e Luciano Spalletti sperano di ricevere più di un regalo dalle rispettive dirigenze. Per quanto riguarda il reparto offensivo, gli azzurri e i giallorossi si concentreranno soprattutto su una seconda punta/esterno d’attacco, mentre i rossoneri stanno cercando anche una punta centrale che possa garantire un post Ibrahimovic all’altezza. Radar puntati all’estero, ma anche in Serie A dove uno dei profili che si sta mettendo maggiormente in mostra è sicuramente quello di Gerard Deulofeu.

Calciomercato Milan, Napoli e Roma: le ultime su Deulofeu

Anticipato lo scorso mese dalla nostra redazione, l’interessamento del Napoli per lo spagnolo nasce dall’esigenza di sostituire Lorenzo Insigne. La dirigenza partenopea sta seguendo con interesse l’ex Watford, al pari di rossoneri e giallorossi. In vista della prossima stagione, lo Special One pensa di ripartire dal 4-2-3-1 e, visto il contratto in scadenza di Henrikh Mkhitaryan, il ventisettenne potrebbe rappresentare una soluzione interessante sulla trequarti. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it parlano di almeno un paio di blitz italiani dell’agente del calciatore. Uno a Roma a fine 2021 e uno domenica sera alla Dacia Arena in occasione di Udinese-Lazio.

Autore di sette gol e due assist in stagione, Deulofeu ha attirato anche le attenzioni di club spagnoli e francesi. A gennaio, il Marsiglia ha provato un affondo per averlo subito, ma la dirigenza friulana non ha concesso spiragli in merito ad un trasferimento in prestito con diritto di riscatto condizionato, decidendo di rinviare una eventuale cessione alla prossima estate. Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2024, l’ex Barça viene valutato inizialmente circa 22 milioni di euro.