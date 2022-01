Gerard Deulofeu sta vivendo una stagione da incorniciare e le sue prestazioni non sono passate inosservate in Serie A

Iniziata ufficialmente solamente ieri, la sessione invernale di calciomercato ha già vissuto alcuni scossoni importanti. Dal caso Morata, alla querelle Lukaku, a farla da padrone sono soprattutto gli attaccanti e il discorso non riguarda solamente le big.

Autore sin qui di una stagione scintillante, Gerard Deulofeu ha chiuso il girone d’andata con un bilancio di sei gol (alcuni da copertina) e tre assist, dando un grande contributo alla causa dell’Udinese. L’attaccante spagnolo, al pari dei compagni, non ha affatto risentito del cambio d’allenatore, trascinando i friulani nella vittoriosa trasferta di Cagliari che ha chiuso il 2021 bianconero. Prestazioni importanti che non sono di certo passate inosservate. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2024, l’ex Barcellona ha da sempre diversi estimatori in patria, ma non solo.

Calciomercato Udinese, Deulofeu piace in Serie A

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, alcune squadre di Serie A hanno effettuato dei sondaggi per il ventisettenne già in ottica invernale. Una prima presa di contatto per verificare i margini di un’eventuale, ma difficile, cessione a gennaio. In passato, Atalanta e Fiorentina erano sulle tracce del calciatore, mentre in questa sessione di mercato, un giocatore con quelle caratteristiche tecnico-tattiche potrebbe far comodo alla Lazio (sempre sulle tracce di Orsolini e Hudson-Odoi) o al Sassuolo, chiamato a sostituire Boga, che andrà ad arricchire il reparto avanzato a disposizione di Gasperini, o al Genoa, che potrebbe garantire a Shevchenko un interprete di valore assoluto per passare all’amato 4-3-3.

In ottica estiva, l’ex Watford potrebbe diventare di moda in casa Napoli, dove sarà necessario aprire il casting per l’erede di Insigne, pronto a firmare il faraonico contratto proposto dal Toronto. Una situazione da tenere d’occhio, dunque. A breve o a lunga gittata, il nome di Deulofeu sembra destinato ad una presenza importante nelle cronache di calciomercato.