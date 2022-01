Tutto fatto: Insigne sarà un nuovo giocatore del Toronto

È fatta per il trasferimento al Toronto di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli vola in MLS: tutti i dettagli

Adesso non ci sono più dubbi: Lorenzo Insigne sarà un nuovo giocatore del Toronto. È tutto fatto per il trasferimento a zero del capitano del Napoli.

La telenovela andava avanti ormai da settimane, anzi da mesi. Il tira e molla tra l’entourage del calciatore e il Napoli non ha neanche avuto modo di essere. La trattativa c’è stata, ma l’offerta al ribasso da parte del presidente Aurelio De Laurentiis non ha mai dato la sensazione di avvicinarsi alle richieste del calciatore. E, dunque, i rumors pressanti e costanti sul futuro dell’esterno d’attacco e gli accostamenti a tutti i maggiori club italiani. Dall’Inter alla Lazio fino ad arrivare addirittura alla Juventus, le big hanno cercato il giusto incastro per accaparrarsi l’attaccante italiano, ma una pista ha ormai preso il sopravvento e ve l’avevamo preannunciata già nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli, addio Insigne: c’è il Toronto

Come raccontato da Calciomercato.it, negli scorsi giorni Insigne ha detto di sì al Toronto. La strada era stata già tracciata negli ultimi giorni, con il giocatore sempre più convinto di accettare la destinazione in MLS: Insigne ha accettato la proposta del club canadese di 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus per cinque anni e mezzo. Come riportato da ‘Sky Sport’, entro lunedì arriverà l’annuncio ufficiale con la firma sul contratto dell’attaccante napoletano che arriverà fra venerdì e sabato. Insigne sbarcherà a Toronto il prossimo 1 luglio.

La Serie A perde uno dei fantasisti più rappresentativi del torneo, a suon di milioni. Un’opportunità economica e una scelta di vita che il calciatore ha deciso di sposare. E vedremo se sarà quella giusta nei prossimi mesi. Di certo, un addio quello al Napoli che è destinato a far discutere, ma Insigne è pronto a garantire la sua qualità anche oltre i confini italiani.