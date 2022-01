Udinese, UFFICIALE: tegola Covid | Positivi in nove

Il Covid colpisce anche l’Udinese: il club friulano ha ufficializzato la positività di nove persone, tra cui sette calciatori

Boom di contagi in Serie A. Il Covid continua a espandersi e pure in casa Udinese le notizie non sono affatto buone. Il club bianconero ha infatti diramato un comunicato ufficiale in cui si afferma come siano stati riscontrati nove casi di positività al Coronavirus dopo gli screening effettuati. Di questi nove positivi, sette sono calciatori. La società non ha diramato i nomi, ma certamente non è una buona notizia per mister Cioffi, che non potrà dunque contare su questi sette elementi per le due sfide contro Fiorentina (in trasferta) e Atalanta (in casa) in programma giovedì e domenica.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società friulana:

“Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”.