CM.IT | Udinese, il Marsiglia fa sul serio per Deulofeu: ecco la formula

L’Udinese rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati, con il Marsiglia che fa sul serio per Gerard Deulofeu

Non sta passando inosservata la stagione di Gerard Deuolefeu con la maglia numero 10 dell’Udinese. L’attaccante friulano è una delle note più liete di quest’annata ricca di alti e bassi, grazie ai sei gol e ai due assist collezionati in venti presenze ufficiali.

Ancora a secco in questo 2022, il ventisettenne ex Barcellona e Milan ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club, non solo all’estero. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di alcuni sondaggi dalla Serie A, di fronte ai quali il club friulano ha subito provare ad erigere un muro, scoraggiando eventuali trattative ufficiali. Chi non appare ancora intenzionato a tirarsi indietro è, invece, il Marsiglia. Molto attiva in Serie A nelle recenti sessioni di mercato, la società francese sta provando a ricalcare le orme delle operazioni Pau Lopez e Cengiz Under con la Roma.

Udinese, assalto Marsiglia a Deulofeu: ecco la formula

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, gli uomini mercato di Longoria sono pronti a proporre un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una mossa molto concreta, nel tentativo di convincere la proprietà bianconera che, tuttavia, preferirebbe rinviare la cessione di Deuolofeu al termine della stagione.

Attualmente terzo in Ligue 1 con una partita da recuperare, il Marsiglia è al centro delle cronache italiane di calciomercato anche sul fronte Boubacar Kamara. Il centrocampista centrale piace molto alla Roma targata Mourinho e Tiago Pinto, ma le sirene della Premier League si fanno sempre più accattivanti.