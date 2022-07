Si decide oggi il futuro di Bremer. Fra poco l’Inter incontrerà il Torino per cercare un accordo, con la Juventus pronta al sorpasso in caso di mancata intesa

Ore roventi e decisive per il futuro di Gleison Bremer. Fra poco l’Inter inconterà il Torino per trovare un accordo, ma il vento Juventus soffia sempre più forte. Con parte dei soldi della cessione di de Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri sono pronti al sorpasso qualora i nerazzurri non riuscissero a raggiungere una intesa col club del presidente Cairo.

Bremer ha da tempo detto sì all’Inter, tuttavia non potrebbe dire certo rifiutare la Juventus se Marotta e soci non trovassero una quadra coi granata. Tra l’altro i bianconeri sarebbero disposti a offrire più soldi sia al Torino che lui, il cui attuale contratto scade fra un anno.

Ripetiamo, queste e le prossime saranno ore decisive per Bremer. Non a caso, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, sta arrivando in Italia Frank Trimboli, boss dell’agenzia che cura gli interessi del 25enne. Trimboli ha un eccellente rapporto con ‘La Vecchia Signora’, ma per l’Inter curò in prima persona l’affare Eriksen. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.