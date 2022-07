Il Napoli ha annunciato l’arrivo di Leo Skiri Ostigard: il difensore norvegese è stato acquistato a titolo definitivo

In attesa di qualche acquisto che possa infiammare la piazza, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Leo Skiri Ostigard.

L’ex Genoa – come comunicato dal club partenopeo – arriva dal Brighton & Hove Albion FC a titolo definitivo. Una trattativa che Calciomercato.it vi ha raccontato nei dettagli e che era chiusa ormai da qualche giorno, con il calciatore che è già a Dimaro nel ritiro agli ordini di Spalletti ed è stato oggi presentato in conferenza stampa.

Nel corso della presentazione, il difensore norvegese ha affermato: “Volevo solo il Napoli, per me è un sogno. Non sono qui per sostituire Koulibaly, sono me stesso e darò il massimo. Obiettivo? Vincere più partite possibile”.