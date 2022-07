Summit in programma tra Juventus e Monza per un gioiellino del club bianconero. Ma occhio anche alla concorrenza dalla Serie A per i brianzoli

Il Monza è finora una delle protagoniste indiscusse del mercato estivo dopo la prima e storica promozione in Serie A.

Berlusconi e Galliani vogliono costruire una squadra all’altezza e hanno già portato sette volti nuovi – tra cui Cragno, Sensi e Pessina – alla corte di Stroppa in vista della prossima stagione nella massima serie. L’obiettivo non è una salvezza senza patemi, ma cercare di rientrare tra le prime dieci e nella parte sinistra della classifica come ammesso senza giri di parole dall’Ad brianzolo.

Il Monza punta al grande colpo in attacco e resta alla finestra sulla situazione di Icardi, senza mollare altri nomi di grido come Suarez e Cavani. Inoltre, sempre per il reparto offensivo, restano calde le trattative per Petagna e Pinamonti. Ma non solo. Prossimamente ci saranno dei nuovi contatti con la Juventus, in particolare per un giovane di scuola bianconera.

Calciomercato Juventus, incontro col Monza per Ranocchia: gli scenari

Stiamo parlando di Filippo Ranocchia, che nelle ultime settimane ha ricevuto diverse proposte dalla Serie A. Come raccolto da Calciomercato.it, l’interesse del sodalizio biancorosso è concreto per il centrocampista classe 2001, protagonista di una parentesi positiva al Vicenza (32 presenze e un gol) nell’ultimo campionato di Serie B. Questa settimana è in programma un summit con la Juve per discutere del possibile passaggio in Brianza del giocatore, che potrebbe accettare la destinazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I rapporti tra le due società sono ottimi considerando le operazioni degli ultimi anni e le parti in causa ne avevano già parlato nelle scorse settimane durante un primo incontro negli uffici milanesi della ‘Vecchia Signora’, dove si era discusso inoltre di altri profili come Fagioli e Miretti. Sulle tracce di Ranocchia, comunque, non c’è solo il Monza: anche Cremonese e Salernitana hanno puntato i fari sul canterano bianconero, senza dimenticare il Torino. E a proposito di ‘Toro’, Ranocchia potrebbe anche diventare una chiave di volta nell’affare Bremer per portare alla corte di Allegri il brasiliano per il dopo de Ligt e battere la concorrenza dell’Inter. Più freddo al momento, invece, l’interesse del Verona per il 21enne centrocampista nativo di Perugia.