DIRETTA | Calciomercato: tutte le news del 5 luglio LIVE

Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo

Il calciomercato entra nel vivo, con le squadre che iniziano in questi giorni i ritiri precampionato. Giorni caldi in tutti i sensi e tutti da seguire, con le trattative che si susseguono e iniziano a entrare in alcuni casi nelle fasi decisive. Seguite su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta.

ORE 11.50 – Informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano le indiscrezioni de ‘L’Equipe’: Mauro Camoranesi sarà il vice di Tudor al Marsiglia. L’ex Juventus è già in città da domenica, ha firmato ieri e ora è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina, stavolta al fianco del suo compagno in maglia bianconera.

ORE 11.15 – Sanchez può finire subito al Flamengo e ‘liberare’ Dybala per l’Inter.

ORE 11.00 – Il Chelsea accelera per de Ligt, i ‘Blues’ vogliono chiudere a 80 milioni. L’affare Jorginho può essere slegato nei discorsi con la Juventus.

ORE 10.35 – UFFICIALE: Celik è un nuovo giocatore della Roma. Il laterale turco firma un quadriennale con i giallorossi.

ORE 10.00 – Milan, l’offerta avanzata a Dybala da un rappresentante di Elliott scatena la rabbia di Maldini. Scenari di mercato ed equilibri societari ancora da definire in casa rossonera.

ORE 9.15 – La Juventus spinge per Zaniolo, Zakaria può essere la contropartita decisiva. Lo svizzero piace a Mourinho ed era già stato seguito dalla Roma, gli altri nomi proposti dai bianconeri non convincono.