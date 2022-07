CM.IT | Camoranesi ha già firmato: raggiunge Tudor al Marsiglia

Camoranesi raggiunge l’ex compagno Igor Tudor al Marsiglia: l’ex Juve ha già firmato il nuovo contratto

Dopo Igor Tudor, diventato ufficialmente il nuovo allenatore, un altro ex bianconero approderà al Marsiglia per iniziare una nuova avventura in Ligue 1.

Informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, confermano le indiscrezioni de ‘L’Equipe’: Mauro Camoranesi sarà il vice di Tudor al Marsiglia. L’ex Juventus è già in città da domenica, ha firmato nella giornata di ieri il contratto con il club francese ed ora è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina, stavolta al fianco del suo compagno in maglia bianconera.